Ela fez auditoria racial no Facebook e está prestes a ficar muito ocupada

Murphy convenceu os executivos do Facebook a se sentar com os grupos. Em 4 de novembro de 2019, Zuckerberg foi o anfitrião de alguns líderes no escritório principal do Facebook e, em seguida, jantou com um grupo estendido em sua casa em Palo Alto. Antes disso, Murphy treinou cada lado sobre como tirar o máximo proveito do confronto. Ela alertou os assessores de Zuckerberg para que levassem a sério os líderes dos direitos civis, lembrando-os de que eles representavam milhões de usuários do Facebook. Ela aconselhou os convidados do jantar - alguns deles amigos de longa data - a identificar alvos específicos em vez de transformar a noite em uma exposição não-estratégica de queixas.

Já nos escritórios do Facebook, ativistas pressionavam a empresa em postagens sugerindo que o censo iria compartilhar os dados dos entrevistados com as autoridades de imigração. Zuckerberg recuou, segundo duas pessoas a par do assunto, apresentando um cenário hipotético de uma imigrante que expressou temor de expor sua condição de cidadã ao participar do censo. Ela deveria de fato ser silenciada? Os ativistas chamaram o argumento de uma manobra para desviar o assunto. No mês seguinte, o Facebook abordou as preocupações dos ativistas banindo postagens afirmando que a participação no censo poderia ter consequências para o cumprimento da lei.

Os ativistas elogiaram a empresa - e Murphy - pela mudança. Os críticos tiveram menos sucesso em mudar a postura do Facebook de não se envolver diretamente em discursos enganosos de funcionários públicos. Ao longo de 2020, o presidente Donald Trump usou as mídias sociais para questionar a legitimidade da votação pelo correio, lançando as bases para sua futura rejeição dos resultados eleitorais. Ativistas argumentaram que Trump estava violando a política do Facebook contra declarações falsas sobre os “métodos de votação ou registro eleitoral”. O Facebook discordou.

Murphy divulgou sua auditoria em julho de 2020, criticando nominalmente a empresa por permitir o comportamento de Trump. Em janeiro, o Facebook suspendeu Trump de sua plataforma após o motim do Capitólio. Também contratou Roy Austin, um ex-funcionário do Departamento de Justiça dos EUA no governo do presidente Barack Obama, para formar um time para supervisionar sua política de direitos civis. A equipe tem hoje oito membros.

O trabalho de Murphy fez uma grande diferença, segundo Sandberg. “Havia um monte de coisas que Laura de fato acreditava que fôssemos capazes de fazer, e de fazer depressa”, diz ela. “Houve algumas coisas que nós conseguimos fazer mais lentamente. Algumas coisas não funcionaram, mas nós não tivemos problema em permitir que ela tivesse uma voz plena e honesta.”

Alguns grupos de direitos civis dizem que a punição de Trump pela empresa é insuficiente, argumentando que ele deveria ser banido de modo permanente, e acusam o Facebook de adotar uma abordagem perigosamente acanhada quanto ao conteúdo nacionalista branco e racista. Porém, mesmo que uma auditoria não possa forçar suas recomendações, ela pode tornar as mudanças mais prováveis ao longo do tempo, diz Jessica González, co-CEO do grupo de reforma da mídia Free Press. “O valor da auditoria é uma memorialização de quais eram os desafios em um determinado momento”, diz ela. “Isso é útil à medida que compreendemos: quais são os tipos de coisas sobre as quais queremos pressionar o Facebook? Quais são os tipos de coisas que queremos remediar por meio da legislação?”

Tradução por Fabrício Calado Moreira