Ele conseguiu "salário" de R$ 500 mil ao mês comprando imóveis na promoção

Gleysson Vilela conseguiu juntar um patrimônio milionário em menos de um ano com pouco esforço. Tudo começou quando ele arrematou um imóvel em Alphaville, bairro nobre das regiões de Barueri, avaliado em 3 milhões de reais, pela metade do . Quando conseguiu vender o imóvel, embolsou um belo . Agora imagine fazer isso várias vezes… Resultado: uma renda mensal média de R$ 500 mil.

Você pode estar se questionando “como isso foi possível?”. Bom, Gleysson já atuava com investimentos há algum tempo, mas não em imóveis. Ao invés disso, ele aplicava a mesma estratégia de compra com “desconto” em veículos. Funcionava assim: ele comprava veículos pela metade do valor justo, revendia pelo preço que valiam na tabela Fipe e, com isso, gerava renda extra para o seu bolso todo mês.

Mas, depois de um certo tempo, ele sentiu que estava na hora de dar um passo adiante. Com a pretensão de diversificar seus investimentos, Gleysson foi em busca de saber como poderia aplicar a mesma estratégia em imóveis. Foi quando tomou conhecimento do método de Lerry Granville, um expert do segmento e que já comprou mais de 200 imóveis com média de 50% de desconto ou mais.

Após aprender sobre o método, Gleysson sentiu-se seguro o suficiente para fazer a compra do seu primeiro imóvel em leilão e, desde então, nunca mais parou. Em um ano, ele comprou 5 imóveis tanto para si próprio como para terceiros. Afinal, depois de ter entendido sobre as possibilidades deste segmento do ramo imobiliário, o investidor percebeu que poderia usá-lo a seu favor e transformá-lo em uma profissão.

E assim o fez: atualmente, Gleysson possui renda média mensal de 500 mil reais, oriunda da compra de imóveis que faz para si e revende, e também por meio de comissões que obtém com a compra de imóveis para outras pessoas por meio da empresa que abriu, chamada “Leilão Money”:

E, se você tem o sonho de comprar seu primeiro imóvel e acha que é impossível diante do alto valor de entrada exigido pelas financiadoras ou, ainda, gostaria de uma forma de obter renda extra sem alterar o seu estilo de vida atual, tenho uma boa notícia para te dar.

Granville, o “mestre dos imóveis”, como Gleysson o apelidou, está ensinando sobre o método de comprar de imóveis de aproximadamente metade do valor justo neste treinamento (veja as quatro primeiras aulas de graça):

A estratégia que rendeu ‘salário’ médio de 6 dígitos por mês

Gleysson conheceu Granville por meio de um vídeo que viu no Instagram. Ele estava navegando na rede social em busca de pessoas que poderiam ensiná-lo a comprar imóveis mais baratos do que o preço original e acabou descobrindo o treinamento ministrado por Lerry Granville, também investidor, empresário e expert no ramo imobiliário.

A ideia de criar um treinamento como este foi que Granville já se viu na mesma situação de boa parte dos brasileiros. Estava quebrado, sem nenhum real no bolso e com dívidas até o último fio de cabelo. Em 2003, ele estava começando seu pequeno negócio, pegou alguns empréstimos que não conseguiu pagar e, em pouco tempo, quase perdeu a casa para os credores.

Para quitar o que devia, a financiadora tomou todos os seus bens, incluindo o seu apartamento recém-financiado, que foi anunciado em leilão pela metade do valor justo. Sem dinheiro para um advogado, Granville decidiu se debruçar para estudar maneiras de conseguir reaver o imóvel. Mas, no meio do caminho, se deparou com algo muito melhor: um mercado bilionário e totalmente inexplorado no Brasil.

Quando viu seu imóvel ser anunciado em um leilão com 50% de desconto, Granville percebeu que este era um mercado cheio de oportunidades, mas desfrutado por poucos. Por desconhecimento, insegurança e até mesmo preconceito, todos os dias diversas pessoas deixam passar a chance de adquirir a casa própria pagando um valor muito inferior ao que ela realmente vale.

Com estes “segredos” sobre o mercado de leilões, Granville já arrematou mais de 200 imóveis, tanto para si como para terceiros. E, assim como ensinou a Gleysson, tira proveito deste método para usá-lo como profissão. Profissão esta que pode dar muito dinheiro.

Isso porque, enquanto um corretor de imóveis ganha comissões entre 6% e 8% sobre cada venda feita, de acordo com o Conselho Regional de Corretor de Imóveis (CRECI), um arrematador pode ganhar comissões a partir de 10%, a depender dos negócios que fechar, como você pode ver em um dos depoimentos de alunos do treinamento de Granville:

Como você viu, o arrematador acima teve uma comissão de 14,6% sobre o valor do imóvel arrematado para um terceiro, número acima da média do mercado. Mas, se levarmos em consideração uma comissão de 10% no período de um ano, com 10 clientes interessados em imóveis em uma faixa de preço de R$ 250 mil, você poderia atingir tranquilamente um “salário” de quase R$ 21 mil.

Percebe o quanto esse conhecimento pode mudar a sua vida financeira? Desde que criou o treinamento, Granville já “formou” mais de 30 milionários a partir da compra e venda de imóveis, 8 deles só no último ano. Isso sem contar aqueles que não têm um milhão na conta, mas que conseguiram comprar a casa própria pela metade do preço ou obter renda extra a partir de imóveis, alugando-os ou revendendo-os.

Mas, ainda assim, Granville avalia que esse mercado é pouco explorado, sobretudo no Brasil. Ainda que a grande maioria dos leilões aconteça online, poucos participam. Para você ter uma ideia, houve casos de leilões visualizados por mais de 11 mil pessoas em que apenas uma deu o lance e embolsou o lucro.

Na opinião do expert, isso abre um mar de oportunidades para aqueles que desejam aproveitar as possibilidades que o mercado de leilões de imóveis pode proporcionar:

“Todos os dias milhares de imóveis vão a leilão, e aqueles que souberem buscar as melhores oportunidades poderão acumular um patrimônio milionário e gerar renda extra, ou arrematar imóveis para outras pessoas, ganhando comissões bem gordas” - Lerry Granville

Se você quer ter a chance de aproveitar algumas dessas possibilidades, tenho uma boa notícia para te dar. Entre os dias 17 e 23 de novembro, Granville fará um evento 100% online e 100% gratuito em que pretende ensinar diversos macetes para aqueles que desejam aprender mais sobre o mercado de leilões de imóveis e, quem sabe, fazer o primeiro arremate milionário e fazer disso uma profissão, tal como aconteceu com Gleysson.

Se essa for mesmo a sua vontade, devo dizer que o momento para mergulhar “de cabeça” nesse mercado não poderia ser melhor. Como você verá, após a pandemia, diversos imóveis estão sendo leiloados a “preço de banana”, e um deles pode ser seu:

Não tem dinheiro? Há imóveis em leilão com lances iniciais de 1 centavo

Se você ainda não está convencido sobre as oportunidades que existem no mercado de leilões de imóveis, gostaria de lhe mostrar uma coisa. Enquanto você está desconfiado sobre a possibilidade de comprar o seu primeiro imóvel com média de 50% de desconto ou mais, é esse tipo de coisa que você está deixando passar:

Na última sexta-feira (5), a Zukerman Leilões, em parceria com o banco Bradesco, leiloou imóveis e terrenos com 15 oportunidades de bons negócios espalhados pelo Brasil, com lances livres, começando com R$ 0,01 (um centavo). Percebe como há tantas oportunidades disponíveis que os lances têm preços pífios?

E assim como este, há muitos outros leilões sendo anunciados todos os dias. Alguns deles com 50% de desconto, outros com 70% e, em alguns casos, até 80% de desconto sobre o valor original do imóvel. E você está enganado se pensa que os imóveis são ruins, nada disso. Na verdade, você poderia morar em uma ótima casa na praia, pagando muito menos do que ela realmente vale:

Imagine só morar na praia em uma casa com desconto de 57% do valor original? E, se esse não for o seu desejo no momento, você pode simplesmente arrematá-la e fazer um anúncio no Airbnb, alugando-a para temporada. Esse é, inclusive, um dos métodos utilizados por Granville para que o imóvel “se pague” durante o financiamento.

Isso porque você não precisa ter muito dinheiro para começar a comprar imóveis de leilão. Basta encontrar uma boa oportunidade, dar o lance e parcelar até 100% do valor total do imóvel. Depois, você pode alugá-lo e fazer com que os inquilinos paguem pela prestação. Um bom negócio, não concorda?

E, para você ver que não estou mentindo sobre o financiamento, na própria reportagem o banco Santander dá essa possibilidade aos leitores:

Depois de tudo isso, o que falta a você para participar de um destes e poder comemorar o arremate do seu primeiro imóvel de leilão é, em primeiro lugar, coragem e, em segundo, um pouco de conhecimento. Se você tiver o primeiro requisito, o segundo Granville está disposto a resolver.

No evento que ocorrerá entre os dias 17 e 23 de novembro, o expert abrirá 4 aulas inteiramente gratuitas e online com os interessados para falar sobre as principais estratégias para encontrar boas oportunidades nesse ramo.

E, além disso, Granville ainda abrirá os macetes que aprendeu em mais de 11 anos de atuação no mercado imobiliário, como por exemplo o de agilizar a desocupação de imóveis sem precisar contratar advogados. Para se inscrever gratuitamente no evento, basta acessar o link abaixo:

“Ainda há muito o que lucrar com esse mercado bilionário. Há uma infinidade de novos imóveis indo a leilão diante da sem precedentes de 2020. Para você ter uma ideia, esse mercado cresceu 70% em um ano. E, em um cenário com a a 7,75%, comprar imóveis de leilão com desconto é ainda mais atrativo para o seu bolso” - Lerry Granville

4 aulas gratuitas e online: como arrematar imóveis de leilão com média de 50% de desconto ou mais

Não importa se você nunca comprou um imóvel de leilão na vida, se não tem dinheiro para pagamento do valor total do imóvel neste momento ou, ainda, está endividado, basta ter vontade para começar. Se estiver mesmo interessado, faça a sua inscrição gratuita para participar do evento.

Ao entrar nessa empreitada, você terá acesso aos primeiros métodos de Granville para ter a chance de arrematar bons imóveis de leilão. Aprenderá como identificar as melhores oportunidades, como desocupar imóveis de maneira rápida, buscar lucros revendendo ou alugando e, ainda, como pagar o mínimo de IR possível de maneira 100% legal. Tudo sem segredos mirabolantes.

Granville está disposto a fazer com que todos tenham acesso a esse mercado bilionário “esquecido” e, por isso, aqueles que toparem participar do treinamento também levarão alguns materiais exclusivos:

4 aulas gratuitas com Lerry Granville;

com Lerry Granville; Uma formação completa que vai te dar todos os subsídios necessários para se tornar um assistente de arrematação começando do zero;

que vai te dar todos os subsídios necessários para se tornar um assistente de arrematação começando do zero; Uma lista premium de imóveis , com todos os imóveis que Granville está avaliando comprar neste momento. São sugestões de leilões que estão acontecendo agora e que você já pode participar;

, com todos os imóveis que Granville está avaliando comprar neste momento. São sugestões de leilões que estão acontecendo agora e que você já pode participar; Livro “O Guia Definitivo do Arremate de Sucesso”, escrito por Granville e que será entregue em sua casa.

As 4 primeiras aulas gratuitas serão disponibilizadas a partir de 17 de novembro. E pode ficar tranquilo, pois não há pegadinhas aqui. Isso porque você não precisará pagar um centavo sequer para assisti-las e ter acesso às estratégias de Granville para arrematar imóveis por uma média de metade do valor justo.

Você pode estar se questionando “por que isso?” Bom, Granville reconhece que leilões de imóveis ainda são repletos de tabus. Por essa razão, ele decidiu abrir com os interessados os primeiros conteúdos do seu treinamento sem cobrar nada.

Dessa forma você pode entrar lá, assistir aos vídeos, entender melhor do que se trata essa modalidade de compra de imóveis e só depois decidir se quer mesmo continuar com Granville no treinamento e ter acesso às demais orientações para arrematar imóveis de leilão.

Depois de tudo isso, eu honestamente não vejo uma razão para que você não acesse o conteúdo agora. Assista às primeiras aulas sem assumir nenhum tipo de compromisso no link abaixo. Tenho certeza de que depois você voltará para me agradecer:

