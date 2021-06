Eleição poderá gerar grandes oportunidades na bolsa, diz Neo Investimentos

Ainda incipiente no mercado, as discussões sobre as eleições de 2022 devem ganhar força conforme a corrida eleitoral se aproxima. Mas, esta não deve ser a maior preocupação da gestora Neo Investimentos. Com filosofia de com foco no , a gestora não teme mudanças bruscas no rumo do país, pelo contrário, acredita que possa haver "excelentes oportunidades" quando as eleições se aproximarem.

"As perspectivas da esquerda ganhando espaço e de polarização ainda não estão precificadas e, eventualmente, pode gerar um ruído no mercado quanto estiver mais perto das eleições. Temos que monitorar como isso vai afetar o valor das empresas para diminuir ou aumentar posições. Podem ser geradas excelentes oportunidades", diz Marcelo Cabral, presidente da Neo Investimentos, em entrevista à Exame Invest.

Segundo o gestor de da Neo, Matheus Tarzia, o início dos debates podem aumentar a percepção de risco no mercado, derrubando o dos papéis. No entanto, os efeitos devem ser apenas transitórios. "Também por isso, gostamos de teses com dinâmicas próprias, porque consegue escapar dessas flutuações de médio prazo", afirma.

Com filosofia de manter as ações na carteira por, em média, três anos, a gestora ainda vê o momento como propício à compra de papéis relacionados à economia doméstica, já que a pandemia abriu uma grande janela de consolidações. "A liquidez abundante tem acelerado os processos de fusões e aquisições. Empresas que mostraram dinamismo estão crescendo. Há muitas histórias boas no mercado e estamos em algumas que conhecemos mais. Estamos em um momento muito positivo."

Para o gestor, há importantes movimentos de consolidação tanto no varejo quanto no setor de saúde, mas nenhuma empresa deve se beneficiar mais desse processo quanto a Vivara (VIVA3). "Ela é líder em seu segmento, com market share de 10%, sendo que a segunda maior tem cerca de 2% do mercado. É uma empresa que teve um desempenho muito bom ao longo da e ser a grande vendedora como consolidadora de mercado". Segundo a Exame In, a companhia está próxima de fechar a compra da H. Stern.

Confira a entrevista com Matheus Tarzia e Marcelo Cabral.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME

Exame: Como funciona o fundo Navitas, que o senhor faz a gestão?

Matheus Tarzia: É um fundo que está sempre comprado e não faz market timing. O olhar é sempre de longo prazo e concentrado em boas ações. Hoje, temos treze papéis na carteira, sendo que a permanência média de cada um é de três anos. Faço essa gestão com perfil mais fundamentalista desde 2000 e o retorno médio foi de 18% ao ano. Então, é uma estratégia que funciona.

Compra o que, na percepção da Neo, estiver mais barato ou tem uma seleção de setores específicos?

MT: Gostamos muito de empresas com dinâmica própria, de teses de geração de valor que dependem muito mais dos executivos do que da economia. Isso faz a empresa gerar valor com o tempo. Tivemos ações da RaiaDrogasil (RADL3) por 9 anos e, nesse período, o Ebitda dela cresceu 20% ao ano. Independentemente de como vai a economia, a empresa seguia na mesma toada. Tiveram momentos em que o preço da ação estava bem longe de refletir o valor que estava sendo criado, seja pelo aumento da aversão ao risco ou por situações políticas delicadas. Quem olha para o longo prazo, não fica refém de movimentos de mercado e atravessa os turbilhões com mais tranquilidade.

Tem espaço para empresas de commodities nessa filosofia?

MT: A única posição que já tivemos (e ainda temos) ligada a commodities é a Klabin (KLBN11). Montamos a posição pelo desenvolvimento do setor de embalagens e de projetos interessantes feitos pela empresa. Mas, de forma geral, gostamos mais de companhias com mais controle próprio. No mundo das commodities, fica-se muito sujeito [ao cenário macroeconômico].

A primeira coisa que se faz na hora de avaliar uma empresa é estimar a receita. Então, já começa nebuloso, pois é difícil estimar para onde vão os preços. Nunca tivemos Vale (VALE3). Mesmo ela vivendo um momento muito positivo, também é sensível a essas variações. Historicamente, temos uma exposição grande ao mercado doméstico.

Levando em consideração a esperada aceleração do crescimento econômico brasileiro no segundo semestre, as ações ligadas ao mercado doméstico ainda são uma boa oportunidade de compra?

MT: Acredito que sim. O que poderia atrapalhar seria a preocupação com disciplina fiscal do governo, que passou, com sinalizações muito positivas. Há uma melhor percepção do investidor estrangeiro sobre o mercado local. Esse é o pano de fundo. O importante mesmo é estar confortável com as posições.

Temos ações de empresas que, em março do ano passado, ficaram com 100% das lojas fechadas e tiveram que desenvolver o comércio eletrônico. Mas, no fim das contas, essas crises se tornam positivas para muitas empresas, porque resultam em oportunidades de consolidação. A liquidez abundante tem acelerado os processos de fusões e aquisições. Empresas que mostraram dinamismo estão crescendo. Há muitas histórias boas no mercado e estamos em algumas que conhecemos mais. Estamos em um momento muito positivo.

Quem olha para o longo prazo, não fica refém de movimentos de mercado e atravessa os turbilhões com mais tranquilidade. Matheus Tarzia, gestor da Neo Investimentos email

Em qual setor há maior potencial de consolidação e qual empresa deve se sair vencedora?

MT: Tem vários casos. No setor de saúde, que vem em um bom momento de consolidação, temos posições em Rede D’Or (RDOR3) e Hapvida (HAPV3). Essa, por sinal, já tem uma fusão a ser aprovada [com a NotreDame Intermédica].

Outro setor é o varejo, em que temos Arezzo (ARZZ3) e Vivara (VIVA3). A Arezzo, até dois anos atrás, era uma empresa que não se arriscava em fusões e aquisições, mas isso vem mudando desde que ela comprou a marca Vans no Brasil, no fim de 2019. Já a Vivara é líder em seu segmento, com market share de 10%, sendo que a segunda maior tem cerca de 2% do mercado. É uma empresa que teve um desempenho muito bom ao longo da crise e deve ser a grande vendedora como consolidadora de mercado.

Ano que vem tem eleições, com o PT já despontando, nas pesquisas, como favorito. Como isso pode mexer com as perspectivas do mercado?

MT: Ainda não está na conta do mercado, mas é um fator de volatilidade que vai entrar no radar. Quando o início das campanhas se aproximar, o cenário doméstico vai ganhar predominância, vai ficar mais importante em relação ao externo. Também por isso, gostamos de teses com dinâmicas próprias, porque consegue escapar dessas flutuações de médio prazo. Claro que, se a percepção de risco piorar, os preços vão ficar mais distantes do valor da empresa, mas é algo transitório.

Nos últimos 20 anos, tivemos estresse político, mas, em algum momento, passou. O Brasil aprendeu bem que o lado econômico deve sempre ser preservado. Temos instituições fortes, que mantêm o sistema andando. É difícil haver uma transformação muito grande. [Eleição] sempre pode trazer ruído, mas é mais de curto prazo. No médio e longo prazo não afeta, as coisas acabam se ajustando. Não acredito em nenhuma mudança estrutural que realmente mude o curso do país de forma drástica.

Marcelo Cabral: Só complementando, o preço é mais afetado pela conjuntura, que é o ruído. Quando chega um grupo político menos favorável ao mercado pode afetar o preço de modo transitório, mas não, necessariamente, o valor da empresa. Por isso, evitamos empresas muito atreladas ao governo. Agora, sempre existe o risco de o governo mudar a regra do jogo. Um governo populista é sempre um risco e pode afetar a dinâmica das empresas. As perspectivas da esquerda ganhando espaço e de polarização ainda não estão precificadas e, eventualmente, pode gerar um ruído no mercado quanto estiver mais perto das eleições. Temos que monitorar como isso vai afetar o valor das empresas para diminuir ou aumentar posições. Podem ser geradas excelentes oportunidades. Olha a oportunidade de investimento que a pandemia acabou gerando, apesar de toda incerteza do que iria acontecer.

Os dados de inflação têm surpreendido o mercado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Essa é uma preocupação ou é mais um ruído de curto prazo?

MC: A pressão inflacionária de médio prazo é inegável. Mas o hiato do produto não fechou e a demanda não está crescendo de forma insustentável. Estamos tendo choque de oferta, que é uma das características da pandemia. Houve a queda de cadeias produtivas, com a parte de frete sendo destroçada globalmente. Tem preços subindo, como carnes e automóveis, mas são choques de oferta, não uma demanda absurda. O desemprego ainda está muito alto, então não deveria haver uma inflação descontrolada. Mas a inflação, de fato, está vindo mais do que a esperada e vai ter que ter uma normalização da taxa de juros.

Qual é a perspectiva de juros para este ano?

MC: Achamos que vai passar de 6,5%, que era o mais esperado. Mas não deve sair de controle e voltar para 15%. Aos poucos, a oferta se recompõe. Vai ser uma normalização de juros mais rápida do que a esperada, mas não vai mudar o patamar. O que pode alterar esse cenário é a questão fiscal. Embora as perspectivas estejam um pouco melhores, esse é sempre o fantasma do Brasil. A piora fiscal poderia descarrilar os juros e inflação, mas não é o cenário que vemos hoje. Ainda assim, temos que ficar de olho, porque o risco existe.

Abra sua conta no BTG Pactual digital e invista com o maior banco de investimentos da América Latina