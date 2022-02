Eletrobras: ações ainda podem dobrar de preço com privatização, vê BTG

LUCRO DO BTG PACTUAL (BPAC11) TEM FORTE ALTA NO 4T21, TCU APROVA PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS (ELET6)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/BZhYJyRiH94?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

O processo de privatização ainda pode gerar forte valorização das da Eletrobras (ELET3/ELET6). Isso é o que afirmou Luiz Temporini, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado, da EXAME Invest, desta quarta-feira, dia 16 de fevereiro.

"Caso todos os processos ligados à privatização sejam bem-sucedidos, como esperamos, há um potencial de valorização bastante elevado", disse o analista.

O Tribunal de Contas da União (TCU) deu aval, na última noite, a uma das etapas da desestatização da companhia. A pauta deverá ser debatida com acionistas minoritários em Assembleia Geral Extraordinária prevista para a próxima terça-feira, dia 22.

As ações ordinárias da Eletrobras (ELET3) podem subir para 68 reais com a privatização, segundo as projeções do time de Equity Research do BTG Pactual. O preço-alvo representa um upside de 94% em relação aos 35 reais do último fechamento. "O risco/retorno é bastante atraente", comentou Temporini.

