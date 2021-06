Eletrobras, BR Partners, Méliuz e o que mais move o mercado

As principais bolsas ocidentais avançam na manhã desta segunda-feira, 21, recuperando-se das perdas da última semana, quando o Federal Reserve sinalizou que pretende subir juros mais cedo do que o esperado nos Estados Unidos. No Oriente, porém, a mudança de postura do BC americano seguiu pressionando as negociações, com índice japonês Nikkei 225 caindo 3,29%.

Bitcoin

Na China, mineradoras de da província de Sichuan foram fechadas no domingo. Segundo o jornal Global Times, ligado ao Partido Comunista, mais de 90% da capacidade de mineração de bitcoin no país será encerrada. O novo cerco chinês às criptomoedas contribui para a queda de 6% do bitcoin nesta manhã.

Lagarde

Sem grandes divulgações macroeconômicas previstas para esse início de semana, as atenções dos investidores globais estarão com a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que irá participar da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu.

Eletrobras

No mercado local, os olhos estarão voltados para Brasília, onde a Câmara dos Deputados deve votar a medida provisória (MP) da privatização da Eletrobras (ELET3)/ELET6). A votação deve ser iniciada a partir das 15h. Aprovada em fevereiro pela casa, o texto voltará a ser apreciado pelos deputados após sofrer alterações no Senado, na última semana.

Bastante aguardado pelo mercado, a MP prevê a capitalização da Eletrobras por meio de oferta subsequente de (follow-on), com a participação da União sendo diluída para pouco menos da metade.

Investidores veem a medida como fundamental para que a companhia aumente sua eficiência e obtenha recursos para investimentos. Parte do mercado, no entanto, acredita que, enquanto o governo tiver participação relevante, as ações da Eletrobras manterão algum desconto em relação às de empresas totalmente privadas do setor.

BR Partners

As units do banco de investimento BR Partners (BRBI11) começam a ser negociadas nesta segunda na B3. Em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), os papéis foram precificados a 17 reais, com a empresa levantando 364 milhões de reais. O dinheiro deve ser usado para reforçar a estrutura de capital e expandir suas frentes de crédito estruturado e mercado de capitais.]

Méliuz

A empresa de cashback Méliuz (CASH3) informou que está avaliando um possível follow-on e já está em contato com bancos de investimento, entre eles o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) e o Itaú BBA. Os planos de follow-on ocorrem após suas ações acumularem mais 335% de alta desde que estrearam na , em novembro do ano passado.