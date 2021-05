Eletrobras dispara quase 7%: entenda até onde vai a ação

As da Eletrobras figuraram entre as maiores altas do nesta quinta-feira, 13, com os papéis ordinários (ELET3) avançando 6,90% e os preferenciais (ELET6), 4,14%. Os ganhos são reflexo das expectativas de privatização da companhia, somadas aos bons resultados do primeiro trimestre de 2021.

Descubra as melhores oportunidades da com a ajuda da Exame Invest Pro

Na véspera, a Eletrobras divulgou um líquido de 1,609 bilhão de reais nos três primeiros meses de 2021, uma alta de 31% frente ao mesmo período do ano passado. O resultado ficou abaixo das expectativas que eram de 1,84 bilhão de reais para o período. Mas outros pontos do balanço surpreenderam positivamente o mercado.

A receita operacional, por exemplo, foi de 8,21 bilhões de reais, contra uma estimativa de 7,80 bilhões de reais no consenso de mercado medido pela Bloomberg. O principal, no entanto, foi que a Eletrobras registrou um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de 4,479 bilhões – 8% acima das expectativas dos analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

A explicação para os ganhos está na revisão periódica de tarifas cobradas para transmissão de energia, que impactou positivamente a empresa a partir de julho de 2020. Outro fator destacado por analistas é o bom trabalho feito pela empresa na redução de custos.

Mas, mesmo com o resultado acima do esperado, o principal combustível para a alta da ação segue sendo a perspectiva de privatização da empresa. Na tarde desta quinta-feira, enquanto investidores repercutiam o balanço, chegaram boas notícias também nesse front.

A medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras pode ser votada na próxima terça, dia 18, segundo o relator do texto na Câmara, o deputado Elmar Nascimento (DEM-BA). O relatório preliminar foi apresentado no início desta semana e o texto precisa ser analisado até o dia 22 de junho na Câmara e no Senado para não perder a validade.

Considerando, principalmente, as perspectivas de privatização, o BTG tem recomendação de compra para o papel, mantendo o preço-alvo das ações (ELET6) a 63 reais, o que representa uma valorização de 57,38% considerando o fechamento desta quinta-feira, quando a ação encerrou o dia negociada a 40,03 reais.

O Goldman Sachs também mantém recomendação de compra, com um preço-alvo de 48 reais para os papéis ordinários (ELET3) e 53 reais para os preferenciais, o que representa potenciais de valorização de 19,16% e 32,4%, respectivamente.

Já a Ativa Investimentos mantém uma recomendação neutra, com preço-alvo de 29 reais para as ações ordinárias – uma possível desvalorização de 27,69%. “Acreditamos que os agentes devem ajustar suas expectativas mais em função do andamento da pauta que versa sobre a capitalização da companhia que propriamente pelos fundamentos operacionais e financeiros demonstrados ao longo do primeiro trimestre”, destacam os analistas em relatório.

O Credit Suisse também afirma que os resultados da empresa não serão a principal fonte de atenção dos investidores enquanto a possibilidade de privatização estiver no radar. A recomendação para a ação preferencial (ELET6) é neutra, com preço-alvo de 45 reais. Considerando o fechamento do último pregão, o banco vê um potencial de valorização de 12% para o papel.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME