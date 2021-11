Eletrobras, JBS, petróleo, inflação na Europa e o que mais move o mercado

A quarta-feira, 17, inicia em clima misto no exterior, com as principais bolsas de valores oscilando entre leves ganhos e perdas nesta manhã, enquanto investidores seguem atentos aos últimos resultados da temporada de balanços.

Na Europa, o mercado de busca seu sexto pregão seguido de alta, mas preocupações sobre o nível de inflação mantêm maior cautela na região. Nesta madrugada, os índices de preços ao consumidor (IPC) e ao produtor (IPP) divulgados no Reino Unido superaram as estimativas de mercado, ficando, respectivamente, em 4,2% e 13%, na comparação anual.

Ainda hoje, foi divulgado o IPC da Zona do Euro referente ao mês de outubro, que ficou em 0,8% na comparação mensal e em 4,1%, na anual, em linha com as expectativas. Por lá, o índice Stoxx 600 avança 0,11%, enquanto a de Londres opera em queda de 0,3%, sofrendo com o os dados de inflação que saíram mais cedo.

Nos Estados Unidos, onde serão divulgados dados do mercado imobiliário nesta quarta, os índices futuros de Wall Street operam todos em terreno levemente negativo, após voltarem a fechar o último pregão próximo de suas máximas históricas.

China e EUA contra a alta do petróleo

Investidores também estarão atentos aos números de estoque de petróleo nos Estados Unidos. Caso saia acima do esperado, o estoque deve pressionar o do petróleo para baixo.

Nesta manhã, a commodity opera em queda de 0,81%, próximo de seu menor patamar deste mês. O movimento ocorre após o jornal South China Morning Post ter revelado uma possível operação conjunta entre Estados Unidos e China para suavizar o preço do petróleo, que segue próximo das máximas de 2018.

Segundo o jornal, em reunião virtual desta semana, os presidentes Joe Biden e Xi Jinping teriam levantado a possibilidade de usar os estoques de petróleo de seus países para pressionar os preços para baixo. Ainda de acordo com o SCMP, os departamentos de energia dos dois países já estariam acordando os detalhes de como seria o plano sino-americano para derrubar o preço do petróleo.

No Brasil, investidores devem seguir monitorando as movimentações para a votação da PEC dos Precatórios no Senado e repercutindo os últimos resultados da temporada de balanços.

Eletrobras: receita mais forte

Entre os principais resultados divulgados na noite de ontem está o da Eletrobras (ELET3/ELET6), que apresentou líquido de 965 milhões de reais no terceiro trimestre, 66% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Por outro lado, a receita operacional da companhia cresceu 50% para 9,96 bilhões de reais, superando o consenso de mercado da Bloomberg de 7,95 bilhões de reais de receita.

Na última noite, a Eletrobras ainda informou ter realizado o primeiro pagamento, no valor de 256,5 milhões de reais, visando extinguir ações judiciais que tratam de discussões acerca de contratos de compra e venda de energia, proposta pela El Paso. O valor total a ser pago é de 567 milhões de reais.

JBS: dívida mais barata

A JBS (JBSS3) emitiu 2 bilhões de dólares em dívida no mercado internacional com as menores taxas de sua história, segundo a companhia. Desse total, 1 bilhão de dólares foi emitido em notas sêniores com yield de 2,72%, cupom de 2,5%e vencimento em 2027. Os outros 1 bilhão de dólares foram atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela JBS, com yield de 3,146%, cupom de 3% e vencimento para 2032.

A emissão foi a primeira após a companhia conseguir o selo de Full Investment Grade das agências de classificação de risco Ficth e Moody’s.