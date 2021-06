Eletrobras mais perto da privatização: ainda vale investir?

As da Eletrobras chegaram a disparar 9% no pregão desta sexta-feira,18, após a medida provisória (MP) que prevê sua privatização ter sido aprovada no Senado. Esta, porém, deve ser apenas uma parte do potencial de valorização que a companhia deve gerar com a perda do controle da União.

De acordo com a MP, o processo de privatização se dará por meio de uma oferta subsequente de ações (follow-on, em inglês) que resultará na diluição da participação da União para menos da metade. A expectativa é de que a operação seja feita em 2022. Mas para isso, o texto precisa receber o aval da Câmara até terça-feira, 22, quando a MP perde a validade.

No mercado, analistas falam de um potencial de valorização entre 30% e 55%, caso a privatização seja confirmada. Uma das expectativas mais otimistas é a do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

Segundo as projeções do analista João Pimentel, as ações ordinárias (ELET3) poderiam chegar a 67 reais e as preferenciais de classe B (ELET6), a 74 reais. Ou seja, mesmo com a valorização que vem sendo registrada hoje, os papéis poderiam subir mais 44% e 60%, respectivamente.

Menos otimista, o Bank of America tem os 47 reais como preço-alvo para as ações ordinárias. No entanto, caso a privatização seja aprovada, analistas da casa veem potencial para os papéis chegarem a 64 reais.

Já a Neo Investimentos não tem um preço-alvo estabelecido. Mas o analista e sócio da gestora Danilo Vitti, acredita que as ações da Eletrobras possam chegar “facilmente” a um entre 65 e 70 reais. “De forma alguma a alta de hoje é exagerada e o papel deve subir ainda mais. Faz muito sentido o investidor entrar agora e participar de todo esse processo”, afirma.

Pelas projeções de Vitti, privatização deve abrir espaço para cortes de até 40% dos gastos da companhia. “Há uma estrutura de custo muito relevante se comparado a outras empresas do setor privado.” A redução de custos, diz o analista, deve passar pelo corte de cargos considerados ineficientes.

“A Eletrobras vinha sendo prejudicada há muito tempo por ser um cabide de empregos políticos. Aos poucos, a empresa vai poder fazer ajustes para reduzir o pessoal. Mas não vai ser uma coisa rápida”, comenta Victor Hasegawa, gestor da Infinity Asset.

Além da redução de custos, Hasegawa afirma que a privatização também deve gerar aumento de receita, com a descotização de usinas da Eletrobras. “Hoje a empresa vende energia a 60 reais/MWh, enquanto o mercado vende a 160 reais/MWh.”

“A descotização dá a permissão para que o preço não seja mais tabelado. O sistema foi posto na MP 579 [de 2012], que causou um efeito muito negativo para a Petrobras ao longo desses anos. Hoje, parte do ganho da companhia fica abaixo do custo marginal de produzir a energia”, conta Ilan Arbetman, analista da Ativa.

Embora veja a privatização como “essencial” para a Eletrobras, Arbetman acredita que boa parte já esteja precificada, após os papéis já terem subido cerca de 60% desde o fim de janeiro. “É sempre bom evitar esses momentos de muita afobação. A ação já pode ter andado bastante.”

Governo ainda presente

Apesar da capitalização tirar a Eletrobras do controle do governo, a União ainda será a principal acionista da companhia, com cerca de 45% de participação. Pelas regras previstas na MP, nenhum outro acionista poderá ter mais de 10% da companhia.

Essa participação remanescente do governo, segundo Hasegawa, deve manter a ação da Eletrobras mais descontada em relação a seus pares. “Enquanto o governo tiver participação, a Eletrobras nunca vai ser precificada como se fosse uma empresa 100% privada”, diz.

“Se houver votação de temas muito polêmicos por parte do governo, os investidores poderão se juntar para ir contra. Mas se for algo dividido ou tiver abstenção de minoritários, vai passar a posição do governo”, comenta Vitti.

O analista da Neo, no entanto, avalia que a União pode reduzir de forma gradual sua participação na Eletrobras após a capitalização debatida no Congresso.

“A tendência é que, ao longo do tempo, o governo reduza sua posição. Vimos isso, por exemplo, na BR Distribuidora, com a Petrobras vendendo participação até perder o controle e hoje quer vender tudo. Vai levar mais tempo pela relevância da Eletrobras, mas deve ocorrer algo semelhante.”