Elon Musk doa 5 milhões de ações da Tesla, sem especificar destinatário

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, doou 5,04 milhões de de sua empresa Tesla para filantropia em novembro, de acordo com um documento do mercado de ações divulgado na noite de segunda-feira, sem especificar os destinatários.

Isso representa US$ 5,7 bilhões no de fechamento das ações da Tesla nos dias em que as doações foram feitas, US$ 4,4 bilhões no preço de fechamento na segunda-feira.

As transações foram feitas quando Musk se desfazia de ações para cumprir obrigações fiscais decorrentes do exercício de de compra de ações.

Segundo cálculos do Wall Street Journal, o bilionário abriu mão de um total equivalente a mais de 16 bilhões de dólares em ações da Tesla nos últimos dois meses de 2021.

Musk, também proprietário da SpaceX, indicou em um tweet no início de dezembro que pagaria US$ 11 bilhões em impostos até 2021. As doações geralmente reduzem a conta de impostos.

O empresário, cuja fortuna é estimada pela revista Forbes em 238 bilhões de dólares, respondeu várias vezes no Twitter aos comentários de políticos como Elizabeth Warren ou Bernie Sanders que defendem a criação de um imposto sobre a riqueza.

Musk assinou em 2012 a iniciativa "Giving Pledge", lançada em 2010 pelo investidor e empresário Warren Buffett, o fundador da Microsoft, Bill Gates, e sua então esposa Melinda Gates, incentivando bilionários a doar pelo menos 50% de suas fortunas para atividades de caridade.