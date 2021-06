Elon Musk faz tuíte de rompimento com bitcoin e derruba cotação

E Elon Musk volta a ditar o comportamento da mais conhecida das . O bilionário fundador da Tesla tuítou nesta madrugada um emoji de coração partido logo depois do hashtag e do símbolo do bitcoin.

Em seguida, uma foto de um casal em , cada um olhando para um lado, com trocadilho em referência a uma das músicas mais conhecidas da banda de rock americana Linkin Park, "In the End".

O bitcoin é negociado com queda de 6% nesta manhã de sexta-feira, 4 de junho, para 36.900 dólares, na esteira do novo tuíte de Musk. Nas últimas semanas, outros tuítes do bilionário empreendedor e investidor desencadearam movimentos de venda do criptoativo, como um em que ele questionava o impacto ambiental que causava.

Os tuítes de Musk estão despertando revolta entre investidores em criptoativos e players institucionais. É o caso de Changpeng Zhao, CEO da Binance, a maior do mundo em volume de negociação de criptoativos.

"Tuítes que ferem as finanças de outras pessoas não são divertidos, é algo irresponsável", apontou também em tuíte CZ, como ele é conhecido.