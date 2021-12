Elon Musk pode dar o impulso para o setor espacial decolar na bolsa

Por Esha Day

do setor espacial escorregaram nos últimos doze meses, apesar da atração futurística. Algum impulso como o empurrão dado por Elon Musk na indústria de veículos elétricos por meio da Tesla pode ser exatamente o que esses papéis precisam para conseguir uma virada em 2022.

Musk sinalizou a possibilidade de abrir o capital de sua SpaceX, e o paralelo com o mercado de veículos elétricos seria difícil de ignorar. Exploração espacial e veículos elétricos se concentram em um futuro que ainda não chegou, prometendo enormes oportunidades à medida que novas tecnologias se tornam empresas viáveis.

Mas, enquanto ações ligadas à revolução dos carros elétricos dispararam neste ano que acaba, empresas com foco no espaço -- depois de certa euforia inicial -- ficaram aquém do mercado em geral.

Voos turísticos com grande pompa conduzidos pela Virgin Galactic, empresa de capital aberto controlada por Sir Richard Branson, e pela Blue Origin, de Jeff Bezos, ainda com capital fechado, além da SpaceX de Musk, não foram suficientes para superar dúvidas sobre se o negócio é de fato viável ou apenas entretenimento para bilionários.

“De lançamentos espaciais comerciais relacionados a satélites e turismo espacial, ou mesmo coisas mais futurísticas como mineração de asteroides, muito disso é uma indústria completamente não comprovada. E não está claro quanta demanda existe”, disse Jay Jacobs, chefe de pesquisa e estratégia da Global X Management.

Além do mais, não existem muitas empresas listadas com esse foco além da Virgin Galactic, disse Jacobs, cuja gestora administra fundos de índice, mas ainda não lançou um ETF para o setor espacial.

Isso deixa o segmento sem um claro favorito ou marcos que possam ajudar investidores de a avaliar o progresso.

Não ajuda o fato de que empresas listadas não tenham um líder carismático para chamar a atenção do mercado. Se a Space Exploration Technologies de Musk decidir abrir o capital, isso resolveria alguns desses problemas de uma vez.

Nicholas Colas, cofundador da DataTrek Research, disse que um IPO “poderia chamar a atenção das pessoas e fazê-las entender o que é em espaço. Não se trata de ir a Marte ou fazer turismo, mas levar hardware para o espaço com tecnologia atual e atualizada”.

A SpaceX não respondeu a um pedido de comentário da Bloomberg.