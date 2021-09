Em 10 anos, preço médio dos carros mais vendidos no país triplicou

Segundo a KBB, o levantamento visa evidenciar o quanto o perfil dos carros mais vendidos do país mudou em comparação com dez anos atrás. “Se há uma década – quando o mercado brasileiro acumulava quase 3,5 milhões de unidades 0 km licenciadas ao ano – os veículos mais vendidos poderiam ser considerados, todos, populares, hoje apenas dois modelos poderiam se enquadrar nesta categoria (e com ressalvas quanto à real acessibilidade devido ao preço médio mais elevado).”

Também houve uma mudança em relação às categorias. Em 2011, todos os veículos listados da primeira à décima posição pertenciam às categorias compactas de entrada (hatch ou sedã) e nenhum deles ultrapassava o limite de R$ 40 mil de preço médio das versões. Hoje, o cenário é mais distinto. Primeiramente, até o décimo colocado, quatro modelos são SUVs. E hoje o carro com o preço médio mais barato do Top 10 é o Renault Kwid, com R$ 49.335. Já o mais caro é o Jeep Compass, com preço médio de R$ 187.190. Veja tabela abaixo: