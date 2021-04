Em busca do novo unicórnio de impacto da Amazônia

A busca pelo não é a única coisa que passa pela cabeça dos empreendedores da Amazônia. Por lá, também há uma busca pela criação de riqueza a partir da conservação do maior bioma do mundo. Esse é inclusive o objetivo da AMAZ, recém-criada aceleradora de impacto que faz parte do Jaraqui Valley, vale da inovação de Manaus, que vai 25 milhões de reais em 30 startups da região nos próximos cinco anos.

A aceleradora é fruto do programa de aceleração da Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA), plataforma de investimento coletivo em negócios de impacto na região. Criado em 2018, o programa até então oferecia treinamentos, aceleração e injeção de capital em empresas com viés socioambiental positivo e que sustentam a economia da floresta em pé.

Com o lançamento, o programa de aceleração será incorporado às da AMAZ, e as 12 empresas investidas nos últimos dois anos pelo programa serão acompanhadas por mais cinco pela aceleradora. Entre as empresas do portfólio herdado pela AMAZ está a Manioca, marca de produtos típicos da região.