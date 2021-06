Em menos de 1 ano, carros mais vendidos ficaram até 20% mais caros

Os carros mais vendidos do país ficaram até 20% mais caros em 10 meses. É o que aponta um levantamento realizado pela Kelley Blue Book Brasil (KBB), empresa especializada em pesquisa de preços de veículos.

Segundo os dados, entre os veículos mais vendidos no Brasil, apenas dois modelos tiveram reajustes abaixo dos 10% no período: Chevrolet Onix Plus e Chevrolet Onix, de 6,55% e 5,71%, respectivamente.

O maior reajuste de foi do Jeep Renegade. Em setembro do ano passado, o preço do O km era de R$ 115.512. Já em junho, o carro era vendido por R$ 137.86, ou seja, um aumento de 19,35%. O GOl e o Argo também tiveram altas expressivas, de mais de 16%, no período analisado.

Para chegar aos dados, a KBB analisou o ranking de emplacamentos acumulado de 2021 da Fenabrave, entidade que reúne as concessionárias e aferiu o Preço 0 km KBB médio (portanto, somando os preços de todas as versões de cada modelo e dividindo o valor pela quantidade de versões de cada um) dos 10 modelos mais vendidos em setembro de 2020 e comparou os resultados com o mês de junho deste ano, usando a mesma metodologia de apuração. Foram considerados apenas os preços referentes aos anos modelos 2021 de cada veículo. Veja tabela abaixo: