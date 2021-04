Em momentos distintos, IBM e Intel divulgam resultados do 4º trimestre

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

IBM e Intel estão prontas para a divulgação do balanço financeiro do quarto trimestre do ano passado e, consequentemente, dos resultados anuais de suas operações. As duas gigantes americanas já não vivem o mesmo protagonismo no mercado de tecnologia de anos atrás – posto agora ocupado por Amazon, Apple e Google –, mas querem provar que seus negócios são essenciais e valiosos. Os resultados serão divulgados após o fechamento do mercado.

IBM

Avaliada em quase 116 bilhões de dólares, a IBM viu o valor de suas aumentar pouco mais de 2,3% no último trimestre, mesmo após sofrer uma queda brusca na Nyse no fim de outubro. No pregão desta quarta-feira (20), as ações subiram 0,82% e terminaram o dia negociadas em 129,02 dólares cada.

Na previsão de analistas de analistas de Wall Street, a companhia deve terminar o trimestre com faturamento de 20,6 bilhões de dólares e por ação na casa de 1,79 dólar por ativo. Os dois indicadores são menores do que os registrados no ano retrasado, quando a IBM fechou o quarto trimestre com receita de 21,8 bilhões de dólares e lucro de 4,78 dólares por ação.

Nos resultados do terceiro trimestre, a IBM não surpreendeu: queda na receita e crescimento da nuvem. A gigante americana obteve receita de 17,5 bilhões de dólares no período, quase o mesmo faturamento registrado em 2019. O lucro bruto aumentou 1% no período e ficou em 8,6 bilhões de dólares.