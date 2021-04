Em processo de IPO, Dotz relança marca para reforçar pegada tech

A Dotz está relançando a sua marca como Dotz Inc, para reforçar a sua pegada como empresa de tecnologia e de dados. A nova campanha que vai ao ar nesta sexta-feira, 19, pretende apresentar a evolução da empresa, da atuação inicial como programa de fidelidade a uma plataforma digital que reúne as verticais de fidelidade, marketplace e serviços financeiros (techfin).

O relançamento ocorre em meio ao processo de IPO (oferta pública inicial da companhia), que teve início formal há um mês com o pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No mercado, a previsão é que a oferta seja concluída em abril, se as condições permitirem e houver apetite suficiente da parte dos investidores.

Nos últimos meses, uma série de empresas de tecnologia chegou à para abrir o capital, como Méliuz (CASH3), Enjoei (ENJU3), Mosaico (MOSI3) e Mobly (MBLY3), em caminho recentemente aberto pela Locaweb (LWSA3).

Em comum a elas, o apelo a investidores com o modelo de negócios que incorpora o uso intensivo de tecnologia e de inteligência de dados, a exemplo do que já é consagrado no exterior há muitos anos.

"A marca Dotz Inc permite tangibilizar a grande presença digital que a companhia vem alcançando. Somos uma plataforma digital com forte atuação no mundo físico e online, o que nos permite estar ainda mais presentes no dia-a-dia do consumidor”, diz Roberto Chade, cofundador e CEO da Dotz.

No caso da Dotz, a plataforma digital funciona por meio de um super app, o aplicativo que reúne a oferta de produtos e serviços financeiros com o objetivo de ampliar a recorrência de uso por partes dos consumidores. A companhia conta com uma base de 48 milhões de clientes, dos quais 9 milhões eram clientes ativos no fim de 2020.

A sigla Inc é utilizada por algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, como a Apple Inc e o Facebook Inc. Significa que ela foi incorporada, no sentido de ter sido transformada em uma corporação.