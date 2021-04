Em um ano, Hospital 9 de Julho evita descarte de 1 milhão de aventais

Com o agravamento da pandemia, houve uma alta na demanda produtiva de itens de proteção hospitalar, como aventais, luvas e máscaras. No Hospital 9 de Julho, a preocupação com o desabastecimento - que surgiu à medida em que também crescia o uso desses materiais pela equipe médica - se uniu a um outro ponto de atenção: o impacto ambiental causado pelo descarte dos itens.

Olhando para esse cenário, o hospital paulista criou, ainda em março de 2020, uma iniciativa sustentável que visa substituir os aventais descartáveis por com hidro-repelência, alternativa que pode ser lavada e reutilizada até 50 vezes. Um ano depois, o hospital atingiu a marca de 1,2 milhão de aventais descartáveis economizados pela equipe de enfermagem, uma quantidade que também evitou que cerca de 60.000 sacos de lixo de 100 litros fossem descartados no meio ambiente.

De acordo com a instituição, o novo material é usado por funcionários da assistência direta a pacientes, e passa por um processo de impermeabilização para garantir a segurança e permitir o reúso. O ciclo de reúso das peças, bem como a higienização - feita na lavanderia hospitalar - é monitorado pelo time de governança do hospital por meio de um chip de rastreamento individual.

“Com o início da pandemia tivemos que tomar decisões rápidas para conter uma alta expressiva no descarte de materiais no '', disse Vitor Silva, coordenador de governança e hotelaria do Hospital 9 de Julho. “Para um hospital de alta rotatividade como o 9 de Julho, em que geramos quatro toneladas por dia com resíduos, uma ação como essa tem um impacto considerável de economia para o hospital e para a natureza.

Além da adoção dos aventais reutilizáveis, o Hospital também reaproveita cerca de 90% das embalagens adquiridas em um projeto de logística reversa para uma linha de produtos específicos e conta com processos de reciclagem para o descarte apropriado de papelão e filmes de raio-x, material tradicionalmente poluente.

Fique por dentro das principais tendências das empresas ESG. Assine a EXAME.