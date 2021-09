Embraer dispara 12% com venda de até 100 'carros voadores' e recomendação

As da Embraer (EMBR3) sobem 12% no pregão desta quinta-feira, 23, e lideram as altas do , após anunciar a encomenda de até 100 "carros elétricos voadores", conhecidos pela sigla eVTOLs, para a bristânica Bristow. Com a alta de hoje, valorização acumulada em 2021 já beira os 170%

As aeronaves, que funcionam com pouso e decolagem verticais, devem começar a ser entregues para a gigante global em transporte aéreo em 2026.

Por meio de sua subsidiária Eve Urban Air Mobility, a Embraer também anunciou uma parceria com a Bristow. As companhias devem trabalhar no desenvolvimento de um certificado de operador aéreo para os eVTOLs, no design de veículos e vertiportos, além do desenvolvimento regulatório para o ambiente operacional.

No mercado, a notícia foi recebida com entusiasmo. "A Embraer vem se recuperando de maneira célere desde o seu período mais negativo atingido durante 2020. Diversas parcerias têm sido anunciadas, com destaque para a Eve, que tem se posicionado com um dos principais players globais no desenvolvimento de aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical para mobilidade urbana", avalia em nota Luis Sales, analista da Guide.

A forte valorização da Embraer também coincide com a recomendação de compra por parte do Goldman Sachs. Além de ver uma maior demanda pelos jatos produzidos pela Embraer, analistas do banco ressaltaram a importância da frente de carros voadores da companhia. "A Embraer é dona da Eve, que acreditamos que não está precificada nas ações considerando outras companhias de eVTOL listadas", afirmam em relatório.

"Acreditamos que a nova direção está focada na melhoria operacional, redução de custos e os melhores preços de jatos executivos também ajudarão. O fluxo de caixa foi positivo no segundo trimestre e esperamos que seja em todo o ano de 2022, apesar das entregas de jatos regionais abaixo do normalizado. Conforme o volume se recupera para os níveis pré-COVID, vemos uma geração de caixa livre positiva e sustentável."

Segundo o Goldman Sachs, embora as ações da Embraer já estejam entre as maiores altas do ano, o valuation segue atrativo, em 7x o Ebitda esperado para 2023. "As revisões positivas das estimativas apenas começaram, em nossa opinião. Esperamos revisões positivas e contínuas das estimativas e vemos margens e fluxo de caixa mais fortes como catalisadores para uma nova classificação."