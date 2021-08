Embraer promete zerar emissões até 2040 — e caminho será tecnologia

A Embraer quer assumir a dianteira quando o assunto é aplicar, na prática, o ESG (sigla para ambiental e de governança) na aviação. A terceira maior fabricante de aviões do mundo anunciou, nesta sexta-feira, 13, uma meta ambiciosa ligada à sustentabilidade: zerar as emissões de carbono até 2040. Essa é a primeira vez que a empresa anuncia publicamente seus compromissos ligados ao net zero.

A nova promessa vem em meio a um momento de pressão para as companhias do setor. Há dois meses, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estabeleceu o ano de 2050 como o prazo final para que o setor seja neutro em carbono. De outro lado, o impacto das mudanças climáticas também serve de incentivo para que a Embraer, assim como outras empresas do setor, apertem o passo em busca de mitigar o impacto ambiental de suas operações.