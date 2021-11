Embraer tem Ebitda positivo no 3º tri e agora prevê fluxo de caixa no ano

A Embraer (EMBR3) reportou nesta sexta-feira, dia 5, um prejuízo líquido ajustado de 179,7 milhões de reais no terceiro trimestre, uma redução de 77,4% em relação ao prejuízo líquido ajustado de 797,5 milhões de reais no mesmo período do ano passado. A empresa destacou uma "melhora significativa" em seu fluxo de caixa na comparação anual.

A companhia disse que revisou para cima sua projeção para o fluxo de caixa no ano completo de 2021 e agora espera fluxo positivo em 100 milhões de dólares ou mais, ante previsão anterior no intervalo entre zero e uma geração negativa de até 150 milhões de dólares.

A ação da Embraer é a que mais subiu neste ano no , com alta de 145,31%, em meio à recuperação da demanda na aviação comercial e às perspectivas de crescimento e novos negócios em sua frente de "carros voadores", os eVTOLs.

Segundo a Embraer, foi a primeira vez em mais de dez anos em que a empresa reportou um fluxo de caixa livre positivo em um terceiro trimestre. A fabricante de aeronaves disse que tal resultado advém de uma melhor rentabilidade e de eficiência do capital de giro.

A empresa também reportou uma receita líquida de 5,01 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 22% na comparação anual, apoiada por crescimentos de dois dígitos em todos os seus segmentos de negócio.

"A Embraer espera que no quarto trimestre de 2021 as entregas e as receitas aumentem e fiquem dentro dos padrões sazonais normais, levando a mais um fluxo de caixa livre positivo", disse a companhia em comunicado.

A Embraer também divulgou antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 410,7 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo desempenho negativo de 40,7 milhões de reais no mesmo período do ano passado.

(Com a Redação)