Emissão de R$ 1 bilhão da Via pode reforçar presença digital, diz analista

O anúncio da emissão de 1 bilhão de reais em é um passo a mais no caminho da Via (VIIA3, ex-Via Varejo) para se fortalecer como um dos destaques no setor de e-commerce. Para o analista Luiz Temporini, do BTG Pactual digital, as empresas mais capitalizadas do setor terão mais condições de consolidação em um setor onde poucas sairão vencedoras no .

“No cenário de construção de plataforma e marketplace, quem tá mais capitalizado pode fazer mais aquisições ou em melhorar sua plataforma”, afirmou Temporini na Abertura de Mercado desta segunda-feira, 13.

As debêntures serão feitas em três séries, com prazo de vigência de 3, 5 e 7 anos. Segundo a Via, o dinheiro captado será destinado ao alongamento da dívida e para o reforço de caixa.

“Reforçar o caixa para acelerar a operação em e-commerce é uma tendência de crescimento secular na nossa opinião. Até porque as empresas com mais caixa têm maior possibilidade de consolidação no setor”, conclui o analista.

Serão emitidas 1 milhão de debêntures na operação, a 1 mil reais cada. A emissão é restrita para investidores qualificados e profissionais, que possuem ao menos 1 milhão de reais em aplicações financeiras.