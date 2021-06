Empiricus aposta em Dan Stulbach em novo projeto

A Empiricus irá lançar neste sábado, 19, o podcast Mesa Quadrada. Com foco em finanças pessoais, o programa terá a presença fixa do ator Dan Stulbach e do consultor financeiro Teco Medina. Junta-se à dupla, que já trabalha junta no Fim de Expediente, da CBN, o presidente da casa de análise, Caio Mesquita.

Os episódios serão divulgados aos sábados durante dez semanas e terão a participação de um convidado especial por edição. Para a estreia, o convidado foi o chef Alex Atala, dos restaurantes Noix, Dalva e Dito e D.O.M.

"Há um tempo tenho conversado com a Empiricus sobre projetos para tocarmos juntos. Vai ser um encontro ótimo com o Caio, o Teco, os convidados especiais e o ouvinte", diz Stulbach.

O Mesa Quadrada será o quarto podcast da Empiricus e o primeiro voltado exclusivamente para finanças pessoais. "Sempre investimos em novas formas de diálogo com a nossa base e de atrair mais gente para conhecer as ideias da casa. O Mesa Quadrada surgiu para dar continuidade a essa estratégia”, afirma Caio Mesquita.