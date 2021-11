Empresa abre 200 vagas; oportunidades na renda fixa e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira, 5, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Emprego nos EUA, resultados de Bradesco e Embraer e o que move o mercado

Bolsas internacionais operam com leve alta antes da divulgação do payroll nos EUA em outubro

De Greta Thunberg a Princípe Charles: brasileiros têm demandas na COP26

A sexta-feira, na COP26, deve ser marcada pelos jovens, que manifestam suas ambições por meio de palestras, painéis e protestos

Sambatech vai abrir 200 vagas e procura candidatos de qualquer país

A edtech vai abrir 200 vagas até o final de 2021 e tem planos para dobrar o tamanho da equipe em 2022

Vídeo: especialistas revelam oportunidades na com juro alto

Em uma live promovida pela EXAME Invest, especialistas do BTG Pactual digital e da gestora BTG Pactual Asset Manegement listaram as melhores aplicações em renda fixa para quem quer aproveitar a alta dos juros

Ultrapar, na mínima da década, aguarda por milagre de nova gestão

Conglomerado reduz projeções para 2021, após nova frustração de expectativas com rede de combustíveis, e vale hoje menos de US$ 2,5 bilhões

Remédio da Pfizer reduz em 89% risco de hospitalização ou morte por covid

A empresa está testando o medicamento em adultos com covid-19 que são considerados de alto risco

Mercado Livre entra na onda do live commerce com nova plataforma de vendas

Chamada de Mercado Livre Live, plataforma vai exibir programas ao vivo e diários dentro do app do Meli; 100 marcas devem participar do novo projeto inicialmente

Conheça o caçador de vinhos que degusta 2500 rótulos por ano

O sommelier paulista Vicente Jorge é pago para experimentar os melhores vinhos do mundo há quase 3 décadas: ele já conheceu 40 países e 1200 vinícolas

Leilão do 5G já movimentou R$ 43,7 bilhões, diz ministro

Análise das propostas continua nesta sexta, dia 5; ágio em alguns faixas de frequência superou 800%

Político e mundo

Ex-presidente do PSDB da capital gaúcha declara apoio a Doria nas prévias

Rafael Furtado se soma a presidente nacional do PSDB Mulher e ex-governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Cruscius

Governo Bolsonaro troca comando do INSS

Leonardo Rolim, atual presidente do instituto, foi nomeado Secretário de Previdência do Ministério do Trabalho

Jornalista chinesa que cobriu epidemia em Wuhan pode morrer, diz família

Zhang Zhan foi detida em maio de 2020 e condenada em dezembro a quatro anos de prisão por "provocar distúrbios da ordem pública"

Governadores nos EUA processam Biden por obrigatoriedade de vacinação

O governo federal do presidente Joe Biden anunciou regra, a partir de 4 de janeiro, que obrigará trabalhadores de empresas de mais de 100 funcionários a se vacinarem ou serem testados regularmente

Enquanto vocês desligou...

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre as estreias, a minissérie sueca "Assassinato do Primeiro Ministro", na Netflix e o filme Finch, com Tom Hanks interpretando um engenheiro de robótica e um dos únicos sobreviventes de uma tempestade solar que devastou o mundo, na Apple TV+

Hipismo será excluído do pentatlo moderno nos Jogos de Los Angeles de 2028

A decisão foi tomada depois que a técnica alemã de pentatlo moderno, Kim Raisner, golpeou o cavalo de Annika Schleu, Saint Boy, na Olimpíada de Tóquio quando ele se recusou a saltar uma cerca

Por que os casos de coronavírus estão aumentando na China e na Europa?

A maior preocupação atual vem da Europa, que vive intensa alta de casos. A OMS afirmou nesta quinta-feira que a região é novamente o "epicentro da pandemia" no mundo

Abertura de mercado

Exame Flash