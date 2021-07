Empresa chinesa desaba 65% em Nova York e bilionário perde US$ 15 bilhões

A fortuna do diretor-presidente da TAL Education, Zhang Bangxin, encolheu em US$ 2,5 bilhões, para US$ 1,4 bilhão, na esteira da queda de 71% das ações em Nova York na sexta-feira. O presidente do conselho da New Oriental Education & Technology, Yu Minhong, também perdeu o status de bilionário: a fortuna do empresário foi reduzida em US$ 685 milhões, o que avalia sua participação em US$ 579 milhões depois que o das ações despencou 54%.

Ambas as empresas divulgaram comunicados semelhantes, prometendo cumprir as novas regras. Gaotu e TAL não responderam a pedidos de comentário sobre o impacto nas fortunas. A New Oriental não quis comentar.

É o novo capítulo de uma impressionante ascensão e queda de Chen, que fundou a Gaotu, anteriormente chamada GSX, em 2014. O preço da ação multiplicou por mais de 13 desde a estreia da empresa na em 2019 e atingiu uma máxima em 27 de janeiro. Ma, desde então, as ações da Gaotu se desvalorizaram 98%, também golpeadas pelo colapso de um investidor, a Archegos Capital Management de Bill Hwang.

O family office de Hwang montou posições altamente alavancadas na Gaotu e em outras empresas usando swaps. Quando algumas dessas ações caíram, os bancos exigiram garantias que Hwang não tinha como fornecer. Com isso, venderam grandes blocos de ações da Gaotu e outros papéis. A ação da Gaotu chegou a cair 56% em um dia.

Em setembro, a empresa informou que estava sendo investigada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, e investidores que apostam na baixa de certas ações, como a Muddy Waters, de Carson Block, questionaram os negócios da companhia.

O maior controle da China sobre o setor de aulas particulares e educação online, que movimenta de US$ 100 bilhões, atingiu investidores como Tiger Global Management e Temasek, já que as plataformas perderam a capacidade de abrir o capital, dificultando a saída dos investidores e banindo o capital estrangeiro do segmento.

A reforma também pesará sobre os maiores players do setor nos próximos anos, disse em relatório no domingo Catherine Lim, analista sênior da Bloomberg Intelligence, referindo-se à New Oriental e à TAL. As perdas operacionais “só devem piorar”, disse.