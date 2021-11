Empresas brasileiras invadem a COP26 e movem a pauta para além do carbono

*De Glasgow, na Escócia

A quarta-feira, 3, na COP26, a Conferência das Partes, foi marcada por anúncios que apontam como esta é, de fato, a COP das , que cobra demandas urgentes em relação às mudanças climáticas.

Um exemplo disto vem da Aliança Financeira de Emissões Zero de Glasgow, um grupo que inclui todos os grandes bancos ocidentais, assim como seguradoras e administradores de ativos, anunciou que empresas responsáveis pela administração de 130 trilhões de dólares de capital, o equivalente a 40% dos ativos financeiros do mundo, comprometeram-se a assumir uma "parcela justa" da descarbonização.

E não são apenas os governos que estão reforçando seus investimentos. As empresas também têm grande papel neste cenário, incluindo as brasileiras.

Para Marcelo Behar, vice-presidente de sustentabilidade da Natura &Co, esta COP conta com uma participação recorde de empresas. "Isso é muito positivo. O setor privado tem uma capacidade maior de estabelecer e cumprir metas do que o setor público". Além disso, a pauta tem mudado. Pugas, head de agronegócio e ESG da gestora JGP vê como isto contribui para a chegada de novos players ao tema das mudanças climáticas. "Essa COP está menos carbonocêntrica", afirma.

Já a JBS teve participação com o presidente Gilberto Tomazoni, que abordou o plano da companhia em busca de ser Net Zero, ou seja, de ter emissões zero de gases de efeito estufa. Para isto, a empresa promete anunciar amanhã um plano de redução de gases metano, grande gargalo da indústria de bovinos.

Exame na COP

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) é um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a serem tomadas.

Para além disto, líderes empresariais, sociedade civil e mais, se unem para discutir suas participações no tema. Neste cenário, a EXAME atua como parceira oficial da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas.