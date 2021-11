Empresas precisam informar seus riscos climáticos, defende Denise Pavarina

Ainda há um caminho a seguir até que investidores possam saber qual empresa está melhor posicionada para enfrentar, de fato, desafios ambientais, sociais e de governança, que compõem a sigla ESG.

Mas, pelo menos em relação ao risco que mudanças climáticas representam para cada negócio, será possível ver novidades em balanços já a partir do ano que vem. É o que conta Denise Pavarina, profissional experiente no mercado financeiro que está à frente da TCFD (sigla para Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) ao lado do magnata e filantropo Michael Bloomberg.

O objetivo da força-tarefa, segundo a executiva, é orientar sobre o impacto financeiro que o risco climático traz para as empresas. Ao incentivá-las a apresentarem esses riscos de maneira semelhante, será possível realizar comparações. "Não queremos apenas informar, mas criar métricas úteis. Se os dados não são comparáveis, não há como a instituição financeira saber se está realizando a melhor alocação de capital".

Veja abaixo a entrevista completa concedida pela executiva à EXAME Invest:

Cresceu em 9% o número de empresas que passaram a reporter informações orientadas pela TCFD. Em que pé está esse processo de criação de métricas para facilitar a comparação das empresas para o investidor ESG?

É natural que a conscientização cresça ao longo do tempo, mas a pandemia acelerou esse processo. É ainda pouco, há um caminho a seguir. Mas o que percebemos é que pelo menos metade das empresas que assinam o apoio já têm uma discussão interna sobre como disponibilizarão esses dados.

Quando falamos sobre governança estamos falando sobre discussões estratégicas, sobre tudo que irá tornar a empresa mais resiliente. E o risco climático precisa estar incluído nesta discussão, assim como questões sociais e todas as outras que envolvem a sigla ESG.

A força-tarefa criou instruções que os países estão adotando e tornando obrigatórias. No Brasil, o Banco Central aprovou em setembro as recomendações da força-tarefa. A autarquia criou formulários para facilitar os três pontos do ESG, incluindo a questão climática.

Esses passos são importantes porque o sistema financeiro é um agente indutor. O Banco Central recolhe informações das empresas e as empresas vao exigi-las de fornecedores, levando a prática para toda a economia. É um processo positivo porque é uma questão de responsabilidade e sobrevivência.

Os riscos já estão na nossa porta. Um exemplo é a hídrica, que provoca tanto secas como enchentes. Há muitos problemas e a empresa precisa se preparar para eles. Especialmente o Brasil, que é muito forte no agronegócio, setor no qual esses riscos são relevantes.

O Brasil chega com atraso na discussão?

O BC foi pioneiro e chega à discussão de maneira tempestiva. Do ano passado para cá oito jurisdições tornaram essas regras obrigatórias. O Brasil não está atrasado.

Contudo, os investidores brasileiros estão e precisam acelerar um pouco as exigências. O processo de governança disseminado no Brasil foi trazido pelos investidores internacionais. Esse processo está mais acelerado lá fora.

Já as empresas precisam de informações que estão em bancos de dados. Temos muitos, mas eles começam a ser consolidados agora, de forma que a empresa possa acessá-los de maneira padronizada. Soltamos alguns papers para orientá-las, e um dos que aprofundamos foram métricas e objetivos. Também publicamos orientações sobre implantação de um plano de transição para reduzir emissões.

A questão do do carbono é muito importante nesse processo. Quando você estabelece esse valor é possível criar um padrão de financiamento para as transformações que precisam ser feitas. Se tem excedente, a empresa pode vender. E dessa forma todo mundo fala da mesma unidade. Ai acho que começa a acelerar o processo de informação.