Empresas vão pagar por ações contra desmatamento. Brasil pode receber

Uma nova iniciativa para coibir o desmatamento pode beneficiar o Brasil, revelou o jornal britânico Financial Times.

No mês passado, gigantes como Unilever, Salesforce, Amazon e Nestlé endossaram a iniciativa conhecida como Redução de Emissões por Aceleração do Financiamento Florestal (Leaf, na sigla em inglês, palavra que também significa "folha") prevê uma verba bilionária que seria destinada a países em troca de créditos de carbono ligados à redução dos danos às florestas, via políticas proativas para diminuir o desmatamento.

Fique por dentro das principais tendências das empresas ESG. Assine a EXAME.

Segundo o esquema do Leaf, só o Brasil poderia receber US$ 1 bilhão se o desmatamento de florestas tropicais primárias for reduzido em 10%. Mas outros países também seriam candidatos a se beneficiar da iniciativa, como a Indonésia e a República Democrática do Congo.

A coalizão propôs contribuições voluntárias no valor de pelo menos US$ 10 por tonelada de emissões de CO² evitadas, ou quase o dobro do que é oferecido atualmente no mercado voluntário de redução de gás carbônico.

“Anunciamos inicialmente propostas [para contribuições] de US$1 bilhão, isto é, 100 milhões de toneladas a US$ 10 por tonelada. Mas isso é apenas o começo. Sabemos que isso não é suficiente ”, disse ao FT Eron Bloomgarden, diretor executivo da Emergent, organização sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos que facilitará as transações.

A iniciativa prevê que acordos sejam assinados com países tropicais até o final do ano, mas eles não começarão a receber financiamento até que os projetos comecem a gerar créditos de carbono com a redução do desmatamento.

“Esses países precisarão equilibrar a proteção das florestas com a produção de alimentos ”, disse Bloomgarden.

O esquema tem o apoio dos governos de Reino Unido, EUA e Noruega.