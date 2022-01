Enel diz que deve atingir meta de títulos vinculados ao clima

Por Tasos Vossos, da Bloomberg

A Enel SpA afirma que espera atingir suas metas de energia renovável após os primeiros títulos vinculados à sustentabilidade atingirem o deadline.

A capacidade instalada da concessionária italiana para energia renovável precisava atingir pelo menos 55% do total de sua capacidade até o final de 2021 para evitar o pagamento de um cupom de cerca de US$ 3,7 bilhões em títulos vinculados à sustentabilidade em dólares e euros. A Enel pretende atingir a meta de 100% até 2040, de acordo com seu plano estratégico.

“Não esperamos nenhum problema no cumprimento da meta, já que o número era de 54,9% em 30 de setembro de 2021 e o valor estimado em 31 de dezembro de 2021 é de 58%”, disse um porta-voz da Enel à Bloomberg News, citando uma apresentação da empresa.

Os títulos, emitidos em 2019, foram os primeiros vinculados à sustentabilidade, dando início a um mercado que atingiu quase US$ 130 bilhões no ano passado, segundo dados compilados pela Bloomberg. Esses títulos normalmente penalizam com um aumento automático nos custos de financiamento os que não conseguem cumprir as metas climáticas. No entanto, o mercado de títulos de dívida ligados à sustentabilidade está sob escrutínio pelo potencial de se estabelecerem metas frouxas.

A Enel “poderá confirmar o cumprimento da meta nos próximos meses”, quando resultados do ano de 2021 forem consolidados, disse o porta-voz. A empresa deve lançar os dados preliminares para 2021 no dia 3 de fevereiro e divulgar o relatório anual 17 de março.