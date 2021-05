Enel oferece 40% de desconto em contas de luz atrasadas

A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, está oferecendo 40% de desconto para pagamento à vista de contas de luz vencidas há mais de 180 dias. A negociação extraordinária oferecida pela companhia nesse momento de pandemia vai até 1º de junho e é válida para todas as classes de consumo, inclusive os clientes industriais e comerciais.

A Caixa antecipou o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial de 2021. O novo calendário tem início no dia 16 de maio, com crédito para os nascidos em janeiro. Marcado inicialmente para encerrar em 8 de julho, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o segundo ciclo agora finaliza no dia 17 de junho.

O objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, possibilitando que voltem a ficar regularizados com a concessionária. A diretora de Mercado da Enel Brasil, Márcia Sandra Vieira Silva, explica que o desconto vai incidir sobre o total da dívida do cliente com a Enel Distribuição São Paulo, vencida há mais de 180 dias.

A negociação pode ser feita online pelo portal de negociação da Enel Distribuição São Paulo, acessível no site da companhia. Os clientes também podem negociar os débitos pela Central de Atendimento 0800 72 72 120 ou presencialmente, nas lojas de atendimento (por meio de agendamento prévio aqui.