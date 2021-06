Enel promove 5 feirões para renegociação de dívidas de conta de luz

Durante os eventos, os clientes da concessionária também terão a possibilidade de realizar alguns serviços, como transferência de titularidade, pedido de religação, cadastro baixa renda, esclarecimento de dúvidas sobre a fatura.

Os clientes que realizarem negociação de parcelamento durante os feirões poderão trocar até quatro lâmpadas incandescentes pelo modelo LED, que são 80% mais econômicas e possuem uma vida útil de 25 mil horas. A iniciativa faz parte do programa Luz Solidária.

Como negociar

O atendimento será realizado com horário marcado, e os clientes interessados podem efetuar o agendamento por meio do site da empresa. Em seguida, o cliente receberá uma mensagem via SMS com a confirmação e senha que deverá ser apresentada no local.

A negociação também pode ser feita por meio dos canais digitais de atendimento: Portal de Negociação, app Enel São Paulo ou Central de Atendimento (0800 72 72 120). Ao realizar a renegociação nos canais digitais, o cliente pode efetuar o pagamento por meio do cartão de crédito.

Todos os valores podem ser pagos na própria conta de luz. Os clientes que se cadastrarem como baixa renda durante os feirões só terão os benefícios do governo federal nas faturas futuras, a partir do momento do cadastro inicial. Os valores em aberto seguirão com as condições da oferta mencionada.

Serviço

Feirão para parcelamento - Enel Distribuição São Paulo

Quando: 26 de junho (sábado)

Horário: das 8h às 17h

Local: CEU Feitiço da Vila

Endereço: R. Feitiço da Vila, 399 - Chácara Santa Maria, Zona Sul da Capital.

Para agendar o horário de atendimento: entrar no site da empresa, clicar em “Agende seu atendimento presencial”, “Novo agendamento” e “Fique em dia Enel”.