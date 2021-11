Energia solar decola com alta de 30% na conta de luz. Vale a pena?

O aumento da quantidade de instaladores e pulverização do mercado, o chamado ganho de escala, também contribuiu para deixar os preços mais competitivos. Alguns bancos já têm parcerias com mais de 30 empresas.

Na Entec Solar, o custo dos painéis solares é de R$ 20 mil para uma casa que consome o equivalente a R$ 350 por mês em energia em São Paulo. Já para contas de R$ 800, comuns em casas maiores, nas quais vivem cerca de cinco pessoas, com piscina, o custo aumenta para R$ 35 mil. Para quem gasta R$ 200, o investimento necessário é mais baixo e fica em R$ 12 mil, diz o diretor Tiago Sarneski.

Quanto maior o investimento, menor o tempo para compensá-lo, diz Meyer, da Absolar. "É uma questão de ganho de escala e mão-de-obra. Haverá mais energia gerada por menos reais investidos. Por essa razão a maior demanda pela energia solar é por quem paga de R$ 500 a R$ 800 pela luz por mês."

Maior acesso

O preço dos painéis fotovoltaicos caiu, mas o acesso a eles também ficou maior por meio de financiamentos bancários, serviços de assinatura, usinas solares e programas de incentivo de distribuidoras. Conheça cada um deles:

Financiamentos bancários

Não tem dinheiro para pagar os painéis de energia solar à vista? Atualmente existem diversas para financiar a instalação dos equipamentos. A última instituição financeira a entrar nessa seara foi a Caixa, mas a modalidade já é oferecida pelo Santander, Banco do Brasil e pelo BV. Também é possível obter crédito em plataformas de empréstimos entre pessoas, como a Mutual.

Pioneiro, o Banco BV adquiriu uma fintech, a Meu Financiamento Solar, para estar à frente dos financiamentos na modalidade. Nela, o valor médio dos financiamento é de R$ 30 mil. A dívida pode ser paga em até 60 meses com taxas que variam de 0,98% a 1,7% ao mês.

Carolina Reis, diretora comercial da fintech, aponta que a maior necessidade do consumidor é igualar a parcela da dívida com a conta de luz que pagava antes da instalação dos painéis, de forma que o financiamento não pese no orçamento. "O crédito é muito atrativo. Diferente da casa e do carro, a compensação para o consumidor é imediata".

Geralmente os bancos dão alguns meses de carência até que os painéis sejam instalados, de forma que o consumidor não seja surpreendido com duas contas. A ressalva que deve ser feita para quem opta financiamento é que o investimento exigirá mais tempo para que seja compensado, por conta dos juros pagos. O tempo pode chegar a oito anos.

Serviço de assinatura atende inquilinos

Para quem paga mais de R$ 300 de conta de luz, empresas, como a Solar 21 realizam locação de painéis solares para casas. É um negócio ainda pequeno, mas que começa a ganhar escala e pode atender quem vive em casas alugadas e não quer se comprometer com a compra dos equipamentos.

Na empresa, os contratos de leasing são de três, cinco e 20 anos. A economia prometida é de 20% a 30% da conta de luz, diz Vinicius Ferraz, CEO e fundador da empresa. No custo dos planos, estão inclusas manutenções e instalação dos equipamentos. "O consumidor paga 60% da conta de luz por mês. Quem consome R$ 500 de energia por mês, pagará R$ 300 mais os R$ 50 de taxa para a concessionária. Ou seja, neste caso, a economia será de R$ 150".

Caso o serviço seja cancelado antes do prazo determinado, há a cobrança de três mensalidades ao usuário como forma de compensar a retirada dos equipamentos. Se a energia não gerar a economia prometida, há um piso mínimo de 22% de economia no plano mais longo. Abaixo dele, qual o serviço se dispõe a dar desconto no boleto seguinte.

Usinas solares para quem vive em apartamento

Outra forma de geração remota e compartilhada é a oferecida pelas usinas solares, que vendem a energia que produzem. A usina só pode gerar energia apenas para consumidores que estejam dentro da região de sua concessionária.

Basta contatar a empresa existente na sua região e pagar boletos mensais. Caso o consumidor queira cancelar o serviço, é necessário avisar com 30 dias de antecedência. O deságio em relação à conta de luz é de cerca de R$ 0,20 centavos, diz Meyer, da Absolar. "Não é tão econômica quanto a gerada no próprio telhado, mas atende quem mora em prédios ou não deseja realizar o investimento total".

Programas de incentivo de distribuidoras

Outra opção para quem não consegue pagar um sistema de energia solar à vista ou tem dificuldade em obter financiamento é aproveitar programas de incentivos oferecidos pelas distribuidoras por meio do Programa de Eficiência Energética, regulado pela ANEEL.

O da Elektro, que atende as cidades de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista, em São Paulo, oferece desconto de 50% na compra de um sistema solar fotovoltaico. Para isso, é necessário ter consumo médio de no mínimo 350 kWh nos últimos 12 meses ou até quando houver histórico (em caso de novas residências). Podem ser somados os consumos de duas ou mais unidades consumidoras de mesma titularidade (CPF) e da mesma área de concessão da distribuidora.

Também é necessário ter telhado com área mínima determinada no regulamento, sem sombreamento e voltado para o norte, podendo ter desvio máximo de 90º para leste ou para oeste. O usuário precisa consumir energia de forma eficiente dentro de sua casa.

Vale a pena optar pela energia solar?

Para verificar se a energia solar realmente irá proporcionar economia é necessário primeiro saber o quanto de energia se consome mensalmente, diz o professor da Poli-USP, Roberto Simões Moreira. "A própria conta de energia elétrica mostra quanto kwatt por hora o usuário consome". É nessa unidade de energia que os painéis solares são vendidos. Além das placas, há o custo do equipamento para operar o sistema, cabeamento, instalação e mão-de-obra.

Então, o que pesar na conta? Abaixo os fatores que mais influenciam na economia de luz:

Disposição do telhado

Telhados com face para o Norte são os mais adequados para a instalação dos painéis solares. Caso o telhado seja sombreado, a instalação do sistema pode não valer a pena.

Custo da tarifa

Minas Gerais é um estado onde são cobradas tarifas mais altas, acima de R$ 1 por kwatt/hora, mas que, por outro lado, tem grande incidência de radiação solar. Nesse caso o investimento será compensado, em média, em três anos. Em locais com tarifas mais baixas, como São Paulo, o investimento pode demorar até seis anos para ser compensado.

Radiação da região

A radiação da região onde a casa está localizada pesa na conta. São Paulo gera 20% menos energia do que o Sul de Minas Gerais e chega a gerar 30% menos de energia do que estados do Norte do país, aponta Meyer, conselheiro da Absolar.

Uso de aparelhos como ar-condicionado

No Rio de Janeiro, como muitos moradores usam ar-condicionado, não é difícil ter contas de luz que chegam a R$ 800 no verão. Nesse caso, o benefício financeiro da energia solar fica mais claro.

Dicas

É recomendável dimensionar o projeto um pouco maior do que o consumo atual de energia da residência, diz Reis, do Meu Financiamento Solar. "Se o inversor permitir expandir os painéis, isso é dispensável. Mas, caso contrário, caso necesssite gerar mais energia, o consumidor pode ter de trocar equipamentos, o que gera mais custos".

Como há muitas empresas novas no mercado, a executiva recomenda pegar referências e analisar histórico de projetos. Os painéis e inversores geralmente têm mais de 10 anos de garantia de fábrica. A vida útil dos painéis é de 15 a 25 anos.

Reajustes futuros da energia elétrica tornam sistema competitivo

A possibilidade de gerar créditos e utilizá-los em outras casas é um atrativo do sistema, diz Moreira, da Poli-USP. "É possível que, no futuro, passem a permitir a troca de crédito entre concessionárias, e isso será positivo para o consumidor, que poderá gerar energia solar em sua casa de temporada no interior e enviar para seu apartamento na capital, por exemplo".

Em um cenário de crescimento da economia global, Simões aponta que provavelmente faltará energia no mundo. "É uma tendência mundial que haja uma alta no custo da energia elétrica. Ainda mais em um país com dimensões continentais como o Brasil, não há forma de baratear a energia elétrica, ainda mais porque sobre essa energia incidem muitos impostos, e eles são progressivos. Por isso, a energia solar é uma opção mais sustentável".

Como o tempo de compensação do investimento não leva em conta reajustes futuros de tarifas e nem o uso de bandeiras tarifárias mais caras durante períodos de escassez de água, pode fazer com que o investimento seja compensado mais rapidamente do que o previsto pelo instalador.

