Energia solar residencial vai a 9 GW e chega perto da potência de Itaipu

Os telhados de casas e empresas brasileiras caminham para se tornar um dos maiores geradores de energia do Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), os sistemas de geração fotovoltaica da chamada geração distribuída atingiram 9 GW de potência instalada, o equivalente a dois terços da capacidade da Usina Hidrelétrica de Itaipu, a maior do país.

“A energia solar terá função cada vez mais estratégica para o atingimento das metas de desenvolvimento econômico e ambiental do País, sobretudo neste momento, para ajudar na recuperação da economia”, afirma Rodrigo Sauaia, CEO da Absolar.

Existem mais de 800 mil sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Consumidores residenciais pequenas empresas respondem por 90% do total instalado. Em termos de potência, esse grupo representa quase 80%. Consumidores residenciais, indústrias e governos completam a gama de usuários da tecnologia.

Desde 2012, diz a Absolar, já foram investidos 48 bilhões de reais no setor, com a geração de 270 mil empregos. A tecnologia está presente em 5,5 mil municípios. “A energia solar tem ajudado a baratear a conta de luz de todos os brasileiros com a redução do uso de termelétricas fósseis, mais caras e poluentes e responsáveis pelas bandeiras tarifárias que encarecem a conta de luz”, afirma Ronaldo Koloszuk, presidente do conselho de administração da entidade.

Ao somar as capacidades instaladas das grandes usinas e da geração própria de energia solar, a fonte solar ocupa, agora, o quinto lugar na matriz elétrica brasileira. A fonte solar já ultrapassou a potência instalada de termelétricas movidas a petróleo e outros fósseis, que representam 9,1 GW da matriz elétrica brasileira.

