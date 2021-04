Energisa programa oferta de aquisição de ações da Rede Energia para maio

A elétrica Energisa efetivará no dia 14 de maio, em leilão na B3, uma oferta pública de aquisição (OPA) de de emissão da Rede Energia Participações, dando continuidade a movimento anunciado no final de 2020, informou a companhia nesta terça-feira.

Segundo fato relevante publicado pela Energisa, a operação terá como objetivo a aquisição de até 8,97 milhões de ações ordinárias missão da Rede Energia atualmente em circulação, por um preço atualizado de 8,11 reais por papel.

O preço equivale ao montante de 8,42 reais por papel, inicialmente divulgado pela<, já deduzindo a distribuição de dividendos intercalares pagos pela companhia no final de março.

"A companhia ressalta ainda que o preço por ação permanece sujeito aos mecanismos de ajuste previstos no edital. Assim, caso quaisquer proventos venham a ser declarados pela Rede Energia até a data do leilão... a companhia irá providenciar a divulgação do preço ajustado atualizado da Oferta ao mercado", acrescentou a companhia.