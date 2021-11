Enjoei acelera recorrência do usuário no 3º tri para preservar margem

Em um ambiente desafiador para o consumo, com o aumento da competição no e-commerce e da inflação, o Enjoei (ENJU3) teve desaceleração do crescimento de vendas no terceiro trimestre, mas ampliou o número de usuários recorrentes e a sua frequência de compras, em uma estratégia para preservar a rentabilidade.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, dia 12, depois do fechamento do mercado.

O GMV (volume bruto de mercadorias transacionados) da plataforma de compra e venda de roupas, sapatos e produtos diversos chegou a 199,1 milhões de reais no período, com alta de 46% na base anual e retração de 2,7% em relação ao segundo trimestre -- quando a expansão havia sido de 82% na base anual.

No acumulado de janeiro a setembro, o GMV aumentou 73% na base anual, para 575 milhões de reais.

A receita líquida ficou em 25,9 milhões de reais de julho a setembro, com avanço de 16% em relação ao mesmo período de 2020 e retração de 2% ante o segundo trimestre.

Mas o trimestre também foi marcado pelo avanço na estratégia de ampliar a recorrência do usuário: mais da metade (ou 53% para ser exato) das transações foi realizada por usuários que compraram seis ou meses vezes no período. Outros 28% por aqueles que compraram de três a cinco vezes.

É hora de comprar do Enjoei? Conheça as recomendações dos analistas do BTG Pactual digital

O número de transações dessa base mais recorrente -- com seis ou mais compras -- aumentou 44% no período, sinalizando a eficácia de uma estratégia que amplia as margens do negócio.

"O que temos feito desde o início do ano é, em vez de apenas disputar a aquisição do usuário em um ambiente de maior competição no e-commerce, incentivar para que a frequência do nosso usuário aumente", disse Tiê Lima, co-fundador e CEO do Enjoei, à EXAME Invest.

A execução dessa estratégia, segundo o empreendedor, permitiu que o GMV se mantivesse praticamente estável em relação ao segundo trimestre mesmo com a redução de 19% do investimento em marketing -- algo que se traduziu na queda de 9% no número de novos compradores na base anual, para 166 mil no período.

Para alcançar esse objetivo da maior recorrência, um dos principais caminhos tem sido aumentar a variedade de produtos à disposição do cliente. O número de novos produtos publicados na plataforma cresceu 13% na base anual, para 3,7 milhões de itens, na esteira da entrada de 180 mil novos vendedores, uma alta anual de 20%.

"Para conseguir recorrência, o sortimento é chave", explica o empreendedor. O objetivo do aumento da recorrência, segundo ele, é "construir uma base de crescimento futuro muito mais sustentável".

O reflexo se deu na última linha do balanço: o bruto subiu 17% do segundo para o terceiro trimestre, para 7,1 milhões de reais, enquanto a margem bruta avançou de 23,0% para 27,4% na mesma comparação.

Em meio ao cenário desafiador para o e-commerce como um todo e a busca para preservar a rentabilidade, as ações do Enjoei acumulam queda de 61% desde o IPO, há pouco mais de um ano.