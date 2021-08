Entenda a 2ª fase do Open Banking e como será a troca de dados pessoais

Começou hoje, dia 13, a segunda fase do Open Banking, plataforma do Banco Central para a democratização de produtos financeiros. A etapa estava prevista para entrar em vigor no mês passado, mas foi adiada após pedidos das instituições bancárias. A partir de agora, os bancos poderão compartilhar os dados dos clientes, caso haja consentimento dos donos das informações.

A decisão de implementar as mudanças em etapas foi tomada para garantir que todos os participantes do sistema financeiro se preparassem, mas o escalonamento também fará com que o usuário sinta a diferença aos poucos.

"A segunda fase é um marco simbólico, pois a gente devolve para o cliente o poder que ele tem sobre seus dados, mas ele não vai sentir grandes diferenças nesse primeiro momento porque o open banking está tendo um lançamento escalonado e gradual", explica Thiago Alvarez, diretor de Open Banking do PicPay e fundador do Guiabolso.

Há cerca de um mês, bancos já começaram a enviar aos clientes formulários de pré-cadastro. Na autorização prévia, que ainda não tinha validade jurídica, os clientes podiam apontar quais dados gostariam de compartilhar e com quais bancos, além da instituição em que ele tem conta.

Como vai funcionar

A segunda fase, que começa hoje, e que excepcionalmente durará um mês, os bancos poderão compartilhar as informações de cadastro, que incluem os dados pessoais, o endereço e a renda.

"Esse primeiro ciclo de compartilhamento de cadastros será limitado a poucas contas (0,1% dos clientes dos bancos) e será realizado somente em dias úteis, das 8h às 18h. O impacto inicial é menor porque o Open Banking é uma infraestrutura, não é um produto como o Pix", pondera Alvarez, do PicPay.

No dia 13 de setembro, o limite de volume de clientes será estendido para 0,5% do total, e novos dados poderão ser compartilhados, como extrato da conta corrente e limite do cheque especial. A partir dessa etapa, as mudanças começarão a ser quinzenais.

Em 27 de setembro, todos os dados bancários poderão ser trocados, e o horário de funcionamento também será estendido. Às quintas e sextas-feiras, os bancos poderão trocar informações dos clientes durante o dia todo, 24 horas por dia. Nos outros dias da semana (segunda, terça, quarta e sábado), o horário das 8h às 18h será mantido.

A partir do dia 11 de outubro, o limite de contas atingidas sobe de 1% para 10% e o horário de funcionamento passa a ser 24h por dia, sete dias por semana. No começo de novembro já não haverá mais limitações.

Portanto, o cliente bancário não deve se preocupar caso não receba o pedido oficial de consentimento dos bancos onde tem conta. Esse aviso será distribuído de forma gradual a toda a base de clientes. Lembrando que, como já aconteceu diversas vezes, o calendário do open banking do Banco Central está sujeito a mudanças.

Dicas de segurança

Por ser novidade, é natural que o Open Banking traga dúvidas, especialmente nesta fase em que o cliente deverá conceder autorização para a cessão de informações. Especialistas ouvidos pela EXAME Invest deram dicas para evitar o compartilhamento indesejado de dados e fraudes financeiras:

Fique atento à forma de compartilhamento de dados. Os bancos estão entrando em contato com os clientes por meio de e-mails e mensangens, mas a concessão de autorização deve ser feita dentro do ambiente da instituição financeira (no site oficial, aplicativo ou internet banking).

(no site oficial, aplicativo ou internet banking). Verifique se os dados compartilhados são, realmente, os que você deseja informar. Ao longo dos próximos meses, mais informações poderão ser trocadas entre os bancos, por isso o cliente deve refletir sobre os benefícios da concessão dos dados . Por exemplo: compartilhar informações sobre o financiamento imobiliário é interessante para quem tem um contrato ativo ou para quem deseja financiar a casa própria, mas pode não fazer sentido para quem não tem esse plano.

. Por exemplo: compartilhar informações sobre o financiamento imobiliário é interessante para quem tem um contrato ativo ou para quem deseja financiar a casa própria, mas pode não fazer sentido para quem não tem esse plano. Saiba que o compartilhamento de dados possui prazo específico de vigência, de um ano, mas pode ser revogado a qualquer momento. Caso se arrependa ou perca o interesse no fornecimento das informações, o cliente pode solicitar ao banco o cancelamento.

De maneira geral, é importante que o cliente saiba, no entanto, que o sistema do Open Banking é extremamente seguro. Toda a infraestrutura está sendo construída de forma unificada e tem a fiscalização do Banco Central.

"Essa primeira fase é muito importante para a disseminação de informações sobre o Open Banking e para que os consumidores sintam-se encorajados a participar, para que o benefício seja cada vez maior", opina Ingrid Barth, cofundadora da plataforma financeira Linker.

Próximas fases do Open Banking

A terceira fase, prevista para começar em 30 de agosto, em paralelo com parte da segunda fase, permitirá o início das transações fora do ambiente do banco em que o cliente possui conta. Isso será possível por meio dos iniciadores de pagamento (links disponibilizados em outros ambientes, que não o bancário, como sites de compras).

Em um primeiro momento, as ferramentas de pagamento serão limitadas ao Pix. A inserção de novas também será feita de forma escalonada. Veja o calendário estipulado pelo BC para a terceira fase:

30/08/21: Pagamento com PIX;

Pagamento com PIX; 15/02/21: Pagamentos com TED e transferência entre contas na mesma instituição;

Pagamentos com TED e transferência entre contas na mesma instituição; 30/06/22: Pagamento de boletos;

Pagamento de boletos; 30/09/22: Pagamentos com débito em conta.

Além disso, as instituições financeiras poderão começar a enviar propostas de operação de crédito para os clientes que concederam a permissão para o envio dos dados. Essa etapa, no entanto, está prevista apenas para março de 2022.

"A partir dessa data, clientes poderão em ambientes eletrônicos solicitar propostas de crédito, como empréstimos e financiamentos, a várias instituições (bancos, financeiras, cooperativas, por exemplo) ao mesmo tempo. Ficará mais fácil comparar taxas, prazos e outras condições", informa o BC, no site do Open Banking.

A quarta e última fase do programa acontecerá a partir de dezembro de 2021. Nessa etapa, informações de outras modalidades (investimentos, seguros, previdência e câmbio) poderão ser compartilhadas, também mediante autorização do cliente.

