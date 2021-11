Entenda como fazer dinheiro em um mercado que não para de cair

Em um cenário de instabilidade econômica, alta volatilidade e quedas sequenciais no principal índice da B3, é natural que a insegurança e a ansiedade ganhem espaço nas conversas e – principalmente- na cabeça dos investidores, ainda mais quando olhamos para as pessoas físicas que atuam no intra-day.

Fato é que essa queda parece ser um constante, minimamente, para as próximas semanas. E enquanto essa curva fica cada vez mais distante do topo, o fundo dela parece não ter fim.

É claro que esse “mal humor” do mercado brasileiro não se deve apenas às questões mencionadas anteriormente – ainda que elas fossem mais do que suficientes para causar esse estresse.

A China também passa por um momento delicado no seu mercado e isso acaba atrapalhando o de commodities (com exceção do petróleo), que impacta diretamente nas nossas exportações. Sem mencionar o caso Evergrande, que deixou sequelas importantes no mercado chinês.

Voltando o olhar novamente ao mercado brasileiro, toda essa equação traz um resultado direto na desvalorização da nossa moeda e aumento no risco-país, que disparou nos últimos meses e fez com que o dólar - moeda que é diretamente ligada ao “medo e proteção” dos investidores – chegasse em máximas que não eram pensadas a alguns meses atrás. É interessante ver como todo esse movimento causou um descolamento claro da nossa se comparada à bolsa americana (olhando o S&P500):

E esse descolamento começa justamente a partir de Junho/2021, quando começaram as discussões sobre o orçamento para o ano corrente de 2022, definindo quanto o governo efetivamente poderá gastar no próximo ano que – além de tudo – é um ano eleitoral e com muito interesse por trás de cada decisão.

O grande problema desse cenário e de tudo que o envolve é que as contas não fecham. Diferente da economia americana, que tem uma moeda forte, empresas sólidas e uma economia diversificada (além de não ter ano eleitoral pela frente), a nossa economia, que poderia “respirar” por outras vias, ainda é pouco diversificada, com a bolsa concentrada em poucas empresas (como Vale, Petrobras e Bancos) e diretamente atrelada a commodities. Isso torna a recuperação ainda mais complicada.

Mas afinal, porque entender todo esse movimento de mercado é importante? E como é possível fazer dinheiro em uma situação como essa? Jefferson Laatus, sócio-fundador, CEO e Estrategista chefe do Grupo Laatus, hoje um dos principais agentes de formação profissional para traders do Brasil, nos ajudou a responder essas questões.

“Já vi muita gente tentar a sorte no mercado financeiro e não entender nada de economia e política. Isso não existe. O mercado não é uma fórmula mágica, não se resume a projeções matemáticas, ele é o reflexo da economia e política de países, e se você ainda não dá a devida importância ao contexto, você tem muito mais chance de falhar, porque não entende o funcionamento do mercado.”, afirmou. “É preciso sair do ‘achismo’ e trabalhar com fatos, entender sobre o que você está falando. Por isso eu sempre bato na tecla de que aprender o contexto do mercado financeiro é a melhor forma de proteger seu capital e evitar cometer erros por impulso, por insegurança.”

Com tudo que tem acontecido e que ainda tem para acontecer no nosso mercado, talvez esse seja um dos melhores momentos para ter acesso a esse tipo de conhecimento.

"Sabe por que entender notícias e indicadores econômicos reflete positivamente nos resultados dentro do mercado? É bem simples de entender essa correlação. Porque quando você sabe o que está fazendo, você não fica ansioso nem sai inventando operação. Você acaba sendo mais assertivo e consistente dentro do mercado, independente de se ele está caindo ou subindo, independente da técnica que você usa para operar. Fazer operações sem saber – de fato - o que vai movimentar o mercado, é o mesmo que tentar fechar um quebra-cabeça sem todas as peças.", finaliza.

