Entenda por que o dólar está em trajetória de queda

Depois de chegar a R$ 5,80 em março, ficar em R$ 5,40 em abril e fechar o mês de maio em R$ 5,22, o dólar caiu ainda mais ao longo dos primeiros dias de junho, alimentando a expectativa no mercado financeiro de um rompimento da marca de R$ 5.

A moeda americana fechou na terça-feira a R$ 5,03, cotação que oscilou ontem para R$ 5,06 (alta de 0,69%), mas os especialistas ouvidos pelo Estadão ainda veem espaço para novas quedas nos próximos dias. O movimento de valorização do real tem sido puxado por uma conjunção de fatores externos mais favoráveis, como a abundância de recursos no mercado internacional e o aumento de exportações brasileiras, puxada pela retomada da economia mundial e alta dos preços das commodities (produtos básicos) agrícolas e metálicas.

No ambiente interno, a alta da taxa básica de juros (a ) também favorece a entrada de dólares no País, com a busca dos investidores por ganho mais elevado. O clima das últimas semanas é também de maior otimismo, com o crescimento da economia brasileira, melhora da arrecadação do governo e perspectiva de a dívida pública fechar em patamar mais baixo do que o previsto, apesar de o risco fiscal do País ainda não ter saído do radar.

"É o resultado de uma enxurrada de dólares, euros e yuans no mundo", diz Nathan Blanche, sócio da Tendências Consultorias. Segundo ele, o fluxo cambial mais forte e a perspectiva de um superávit da balança comercial de pelo menos US$ 25 bilhões a mais do que os US$ 50 bilhões registrados no ano passado ajudam a reforçar a queda da cotação do dólar.

Ele lembra que o fluxo cambial do ano, até 4 de junho, estava positivo em US$ 10,5 bilhões, enquanto no mesmo período de 2020 o saldo estava negativo em US$ 9,6 bilhões. Ou seja, tem muito mais dólares entrando no País. Blanche calcula que a taxa de câmbio de equilíbrio seria de, no máximo R$ 4,50, mas ressalta que o Brasil ainda tem uma doença crônica que é o rombo nas contas públicas a atrapalhar. "Não tem governo, não tem desempenho que vá para frente com o déficit crônico."