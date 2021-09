EQI Asset incorpora NCH Brasil e vai a R$ 1,5 bi em ativos

A EQI Asset, gestora criada pela EQI Investimentos, vai incorporar a gestão dos fundos da NCH Brasil, chegando perto de R$ 1,5 bilhão em ativos.

Os executivos da NCH no Brasil vão se juntar ao grupo EQI, disse Ettore Marchetti, diretor de investimentos da EQI Asset. Ele não detalhou os termos da transação. A NCH Brasil é a operação brasileira da NCH Capital, gestora com sede em Nova York que tem cerca de US$ 3 bilhões sob gestão.

“A ideia é que a EQI Asset ganhe experiência em fundos quantitativos, imobiliários e de agricultura da NCH”, afirmou, em entrevista.

A gestão do fundo imobiliário NCH Brasil Recebiveis permanecerá liderada por Álvaro Soares e a dos fundos quantitativos por Pedro Washington, disse Marchetti.

A EQI Asset foi lançada no fim de 2020 pela EQI Investimentos, escritório de agentes autônomos de investimentos que tem perto de R$ 11 bilhões em ativos sob custódia. Marchetti foi contratado para supervisionar o novo negócio de gestão, vindo da rival Trafalgar Investimentos, de onde também trouxe um time de gestores.

A trajetória meteórica da EQI é um reflexo das mudanças profundas na indústria brasileira de investimentos. A empresa encerrou no ano passado uma parceira com a XP para se associar ao BTG Pactual, com quem terá uma .

A aposta é que o ambiente de juros baixos no Brasil fará com que um número cada vez maior de investidores deixe os grandes bancos e migre para plataformas como o BTG e a XP, usando serviços de assessoria de investimento e corretagem dos grandes escritórios de agentes autônomos.

Investimentos em agro

Outra frente que a EQI Asset pretende explorar com a NCH é a de investimentos agrícolas. Globalmente, a NCH Capital tem mais de um terço dos seus cerca de US$ 3 bilhões sob gestão dedicado ao agronegócio, disse James Gulbrandsen, Chefe de Investimentos (CIO) da NCH Capital na América Latina.

A NCH Brasil foi uma das primeiras gestoras a lançar um fundo de investimento para o setor agropecuário (Fiagro) no país.

“Estamos entusiasmados por sermos pioneiros neste mercado com a EQI,” disse Gulbrandsen.