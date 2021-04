Equatorial não leva nada da Cedae e ações recuam mais de 3%

As da Equatorial (EQTL3) recuam mais de 3% na tarde desta sexta-feira, 30, após o consórcio liderado pela companhia não ter arrematado nenhum dos blocos no leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) realizado hoje.

A empresa de energia liderou o consórcio Redentor, mas foram os consórcios das companhias de saneamento Aegea e Iguá que venceram a disputa pela maior parte do projeto de concessão da Cedae.

O leilão – considerado o maior da área de saneamento básico já realizado no país – levantou 22,689 bilhões de reais, com a Aegea como vencedora dos blocos 1 (Zona Sul e mais 18 municípios) e 4 (Centro e Zona Norte mais 8 municípios), por 8,2 bilhões de reais e 7,203 bilhões de reais, respectivamente. Já a Iguá Saneamento levou o Bloco 2 (Barra da Tijuca, Jacarepaguá e mais dois municípios), por 7 286 bilhões de reais. O bloco 3 não teve interessados.

O Redentor disputou os lotes 1 e 4 e perdeu ambos para Aegea na fase viva-voz, em lances disputados minuto a minuto.

*Com Agência Estado e Reuters

