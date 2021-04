ESG passará a ser o foco para 85% dos conselhos brasileiros, diz IBGC

A percepção de que a atuação socioambiental impacta diretamente todas as partes interessadas fará com que empresas levem a agenda ESG a sério, tornando os temas ambientais, sociais e de governança em prioridade em um contexto de pós-pandemia. A conclusão é de uma pesquisa do Global Network of Directors Institutes (GNDI), grupo que congrega 22 institutos de governança ao redor do mundo.

O estudo, que está em sua segunda edição, buscou analisar os principais desafios dos conselhos e governança corporativa, agora levando em consideração os impactos da pandemia. Além disso, buscou mapear as prioritárias dos conselheiros na reestruturação de empresas após a . No Brasil, o GNDI é representado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), principal instituição de fomento às boas práticas de governança do país.

Participaram da pesquisa 1.964 conselheiros de 17 institutos em todo o mundo. Foram 94 respondentes brasileiros, que participaram do estudo por intermédio do IBGC entre agosto e setembro de 2020.

Quando perguntados sobre os principais desafios enfrentados durante a crise da covid-19, quase metade dos respondentes globais (47,9%) disseram ser ajustar as estratégias da organização aos novos mercados e ambiente, enquanto 45,2% dos conselheiros afirmaram ser garantir a efetividade das decisões de governança que afetam os stakeholders.

Nesse cenário, o ESG passa a ser um elemento ainda mais relevante, segundo Pedro Melo, diretor-geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). “Se levarmos em consideração que a atuação socioambiental de um conselho afeta as partes envolvidas, e os conselheiros estão naturalmente mais preocupados em garantir boas ações de governança para stakeholders, o ESG passa a ser elementar para a continuidade de uma operação”, afirma.