EspaçoLaser compra franqueados por R$ 81,2 milhões

A EspaçoLaser (ESPA3) anunciou nesta segunda-feira, 10, que adquiriu dois franqueados (Grupo Murilo e Grupo Mario) responsáveis por 21 lojas nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Paraíba. O valor da operação foi de R$ 81,2 milhões. De acordo com as informações divulgadas em fato relevante, a companhia detinha a opção de compra atribuída pelos acionistas de ambas as empresas, e a aquisição representa o fechamento da operação.

Ainda no comunicado ao mercado, a companhia afirma que essa é uma etapa importante rumo ao seu crescimento e consolidação "com a retomada do direito de preferência das regiões do Grupo Murilo e do Grupo Mario anteriormente detido pelos acionistas vendedores".

As operações são feitas com parte dos 2,64 bilhões de reais captados pela Espaçolaser em seu IPO (oferta pública inicial de , na sigla em inglês), realizado em fevereiro.

As ações da companhia acumulam queda de 21,26% desde a estreia na .