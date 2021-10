Especialista em FII de CRI explica a importância de reinvestir o dividendo

Depois de terminar o ano de 2020 com perda de quase 12%, o IFIX, índice que mede a variação das dos principais Imobiliário (FII), acumula desvalorização de 5,4% desde o início deste ano.

Os fundos que investem em imóveis (os chamados fundos de tijolo) foram os mais penalizados, com destaque negativo para os FIIs de shoppings e escritórios, que perderam até 30% do valor na . A volta gradual da normalidade tem ajudado a recompor as receitas de shoppings e lajes corporativas, mas essa retomada foi ofuscada pelo avanço dos juros e da inflação, um quadro que tira a atratividade dos e dá mais destaque às aplicações da .