Está caro abastecer? Veja 3 formas de economizar na compra da gasolina

Em algumas cidades do país, o do litro da gasolina já passa dos 7 reais. Só neste ano, o preço da gasolina subiu mais de 30%, e o diesel acumula alta de 28%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A saída é buscar soluções que possam reduzir as consequências desse aumento. “Resta ao consumidor encontrar alternativas para que o estrago no bolso não seja tão grande”, diz Alberto André, cofundador e CEO do Plusdin, fintech de indicadores de serviços financeiros.

O executivo dá três para economizar na hora de abastecer:

Cartão de crédito com descontos no combustível

Existem cartões de crédito que oferecem descontos e também cashback na compra do combustível.

O Cartão Shell, por exemplo, oferece 4% de desconto no combustível e produtos das lojas Select dos postos Shell.

Já o Cartão Ipiranga dá 5% de desconto em combustível com o Abastece Aí.

Em parceria com o Banco do Brasil, o Cartão Petrobras dá descontos na compra do combustível e permite acumular cashback em compras realizadas nos postos da rede.

Programas de fidelidade dos postos

As grandes redes de postos de combustíveis também buscam fidelizar seus clientes oferecendo descontos por meio de programas de fidelidade próprios. O cadastramento do participante na plataforma garante o acúmulo de pontos ao abastecer, que depois pode ser revertido no abatimento de compras futuras.

Entre os programas, há o Petrobras Premmia. Em cada abastecimento ou qualquer tipo de compra efetuada nos postos participantes da rede o consumidor acumula pontos que podem ser trocados por benefícios.

O Km de viagem é o programa de pontos da rede de postos Ipiranga. O cliente recebe uma quantidade de “Km”, de acordo com o valor da compra. Os pontos podem ser trocados por produtos e serviços entre as empresas parceiras e na própria rede.

A Rede Ale também tem seu próprio programa de fidelidade. O Ale Combustível, em parceria com a Dotz, oferece vantagens a partir de compras nos postos da rede.

Aplicativos de desconto

Já existem apps que permitem obter descontos no valor do combustível. Basta cadastrar o cartão de crédito para ganhar voucher de descontos já no primeiro abastecimento, além de aumentar as chances de ter cashback (dinheiro de volta na compra).

Um exemplo é o APP Shell Box que, vinculado a uma conta PayPal ou Mercado Pago, pode ser utilizado em qualquer posto da rede.