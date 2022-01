Esta criptomoeda subiu 35% em poucas horas; analista fará nova indicação

Em um momento em que o Bitcoin desaba 25% no último mês, uma criptomoeda fora do radar indicada em uma reunião online subiu +35,2% em apenas algumas horas. Ela foi recomendada por um especialista em de forma 100% gratuita nesta segunda-feira (24). Ela é considerada uma microcoin, ou seja, uma moeda com valor de mercado baixo e com um alto potencial de crescimento.

Quem seguiu a recomendação gratuita, capturou uma valorização expressiva em pouquíssimo tempo. Veja o gráfico abaixo:

Segundo Vinícius Bazan, o especialista em criptomoedas responsável pela indicação, esse é apenas o começo de um potencial de valorização muito maior. Ele, inclusive, orientou que os investidores não vendessem o ativo, mesmo depois de uma valorização desse nível.

Isso porque o objetivo do analista é buscar valorizações realmente astronômicas, da ordem de +4.900%. Esses são os números que ele e sua equipe querem alcançar:

R$ 100 investidos > R$ 5.000 de lucros

R$ 1.000 investidos > R$ 50.000 de lucros

R$ 5.000 investidos > R$ 250.000 de lucros

Embora não haja garantia de retornos, a possibilidade de atingir lucros desse nível é real. Se você perdeu essa indicação, ainda dá tempo de se posicionar. A recomendação gratuita ainda está disponível. Basta assistir à gravação da reunião, disponível neste link.

Na verdade, esse é apenas o primeiro nome de uma lista de mais de 10 microcoins que serão recomendadas pela equipe de especialistas liderados pelo Bazan em um projeto chamado Incubadora Cripto.

A equipe quer democratizar o acesso a esse tipo de investimento. É por isso que, além da recomendação gratuita feita na reunião online, também está liberado um período de degustação de 7 dias para novos investidores interessados no projeto.

A próxima microcoin será revelada nesta quarta-feira (26), dentro do grupo fechado de investidores. O analista deu as instruções para liberar o acesso ao grupo na mesma reunião online em que indicou a primeira moeda. Para pegar a recomendação e liberar seu acesso, basta assistir ao vídeo da reunião.

Por que vale a pena em microcoins

As microcoins são criptomoedas pequenas, fora do radar, com potencial de crescimento muito alto. Segundo a equipe de criptoanalistas, quem quer buscar os maiores lucros desse mercado precisa estar posicionado nas moedas pequenas.

O Bitcoin, criptoativo mais famoso do mundo, tem atualmente um valor de mercado estimado em US$ 700 bilhões. É difícil esperar grandes retornos investindo em Bitcoin, pois as grandes valorizações têm origem no crescimento do projeto, e o Bitcoin já é o maior projeto desse mercado.

O ativo indicado de forma gratuita na reunião online tem valor de mercado estimado em apenas US$ 35 milhões. Compare isso com o tamanho do Bitcoin e ficará claro por que a equipe enxerga tanto potencial nesse e em outros ativos.

É claro, só o tamanho do projeto não quer dizer nada. Existem milhares de criptoativos pequenos que não vão pra frente. Existem atualmente cerca de 9 mil criptomoedas no mercado. Como saber quais são as promissoras e quais não valem nada?

Esse é o trabalho do analista Vinícius Bazan e sua equipe. Bazan tem um time de especialistas que estuda esse mercado 24 horas por dia, investigando de forma profunda quais são os projetos verdadeiramente promissores.

Ou seja: as microcoins que serão indicadas pela equipe são ativos pequenos, embrionários, com fundamentos sólidos que tendem a ser recompensados pelo mercado. Segundo a equipe, pode ser só uma questão de tempo até esses ativos dispararem.

Além disso, há um gatilho de valorização muito importante que está sendo monitorado pela equipe: a listagem desses ativos em grandes corretoras.

Valorizações gigantes ocorrem quando moedas pequenas entram nas grandes corretoras; entenda

O analista Vinícius Bazan e sua equipe estimam um potencial de valorização de +4.900% para as microcoins indicadas. Isso representa uma multiplicação de até 50x, transformando cada R$ 100 investidos em R$ 5 mil.

Essa valorização é bastante expressiva quando comparada aos retornos de mercados tradicionais, como ou . Mas a verdade é que, quando se trata de microcoins, as valorizações podem ser ainda maiores.

Isso porque a estratégia de Vinícius Bazan consiste em comprar moedas que ainda não estão listadas em grandes corretoras, como a Binance ou a Coinbase. Historicamente, quando essas moedas são listadas, as valorizações que acontecem podem ser gigantescas.

Esses são alguns exemplos de valorizações que aconteceram em 2021 com microcoins. Em qualquer um desses casos, pouco dinheiro poderia se transformar em uma fortuna.

Durante a reunião online, Bazan comentou o caso de um criptoativo fora do radar que, ao ser listado em uma grande , entregou valorização de +42.400% em poucas horas. Nesse exemplo, o token foi capaz de transformar cada R$ 100 investidos em R$ 42.500.

Retornos passados não são garantia de retornos futuros, mas o raciocínio por trás dessa tese é perfeitamente lógico. Ao serem listadas em grandes corretoras, essas moedas passam a estar disponíveis para um público muito maior de compradores. A oferta permanece a mesma, mas a demanda aumenta muito, o que pode causar uma valorização brutal de .

A primeira moeda indicada pela equipe ainda não foi listada em nenhuma corretora grande, mas Bazan acredita que isso pode acontecer a qualquer momento. Por isso, o time incentiva os investidores a comprarem e segurarem os ativos, buscando uma valorização exponencial nos próximos meses.

Lembrando que a próxima microcoin será revelada pela equipe nesta quarta-feira (26). Se você quer se posicionar nessa e em outras microcoins para buscar lucros de +4.900% nos próximos meses, clique no botão abaixo e veja as instruções para liberar seu acesso.

Lembre-se: nesses ativos, pouco dinheiro investido pode transformar completamente sua vida financeira. A decisão mais inteligente é investir pelo menos uma pequena parte do seu patrimônio, para estar exposto a potenciais gigantescos sem correr riscos desnecessários.