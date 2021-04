Estados Unidos anunciam plano para fomentar energia eólica

O governo dos Estados Unidos divulgou nesta segunda-feira (29) um plano para instalar parques eólicos no mar para fornecer energia a mais de 10 milhões de residências até 2030 e, assim, contribuir para os esforços contra a mudança climática.

O plano tem como objetivo produzir 30 gigawatts de energia eólica no país até esse ano, informou a Casa Branca.

A meta exigirá investimentos estimados em mais de US$ 12 bilhões por ano ao longo das costas do Atlântico e do Pacífico e deve criar milhares de empregos, anunciou o governo de Joe Biden.

O plano permitirá eliminar a emissão de 78 milhões de toneladas de dióxido de carbono, segundo a Casa Branca.

O governo está considerando escolher áreas ao longo das costas de Nova York e Nova Jersey. Os lotes a serem comercializados serão ofertados no final deste ano e início do próximo.

Atualmente, os Estados Unidos têm apenas um único parque eólico marítimo. Fica em frente a Rhode Island e consegue produzir 30 megawatts.

O plano do governo Biden contrasta fortemente com o do ex-presidente Donald Trump, que ridicularizou de forma repetitiva as energias renováveis como sendo caras e ineficientes.