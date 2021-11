Estas criptomoedas conquistaram Elon Musk e outros bilionários; conheça

Foi-se o tempo em que as eram um negócio obscuro, reservado aos entusiasmados com tecnologia. A prova disso é que o mercado de cripto não para de crescer: neste mês, o Bitcoin atingiu sua máxima histórica a US$ 69 mil, enquanto o valor de mercado total das moedas digitais ultrapassa o patamar de 2,5 trilhões de dólares.

O próprio Dawn Fitzpatrick, gestor do consagrado fundo de George Soros, assume: “as criptomoedas já se tornaram mainstream”.

E tem mais “gente grande” investindo no setor. Os números não me deixam mentir. Apenas no terceiro trimestre de 2021, os investidores de venture capital (capital de risco) colocaram 8,2 bilhões de dólares na ‘mesa’ dos criptoativos, segundo dados da Dove Metrics.

Talvez o mais famoso dos bilionários investidores em cripto seja o polêmico Elon Musk, que consegue movimentar o de ativos digitais com um simples tuíte. Às vezes, até uma foto de seu cachorro é capaz de abalar o mercado cripto, como aconteceu em setembro, quando a meme coin Floki Inu subiu 3.000% em algumas horas após a postagem de Musk.

Memes à parte, o dono da Tesla é considerado um visionário e o mercado está sempre atento em suas apostas e investimentos. Em uma publicação no início deste ano, Musk chamou atenção para uma classe especial de criptomoedas: as chamadas DeFi (explico mais sobre elas abaixo). Em um tuíte bem curto, ele alertou: “não desafie o DeFi”.

E não é só Elon Musk que está apostando nessas tais de cripto DeFi. Outros bilionários estão enxergando potencial na tese e quem “seguir o dinheiro” desses tubarões, pode ter a chance de ficar bem rico também, segundo o analista especializado na área André Franco.

Veja só alguns exemplos:

Mark Cuban, o dono da equipe de basquete Dallas Maverick e um dos mentores do programa de empreendedorismo Shark Tank, não mede palavras ao falar dessa nova classe de ativos digitais. Para ele, em DeFi agora é como investir na internet em seus primórdios, ou seja, uma chance de se expor a lucros exorbitantes. Cuban tem propriedade para falar: ele conseguiu alguns de seus bilhões de dólares investindo na internet no começo dos anos 2000.

Outros bilionários como Tim Draper, o investidor de venture capital que apostou na Tesla, na SpaceX e na Coinbase, e Peter Thiel, cofundador do Paypal, também estão movimentando dinheiro rumo às finanças descentralizadas. O CEO da Apple, Tim Cook, recentemente afirmou ter criptomoedas em sua carteira.

Já o CEO do Twitter, Jack Dorsey, vai mais longe ainda e quer criar uma plataforma para levar o DeFi à rede do Bitcoin, tornando essas criptomoedas ainda mais mainstream.

Até mesmo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, enxerga que as DeFi podem ser o futuro das finanças:

Quer investir no que os bilionários estão investindo? Conheça esta classe de criptomoedas

A questão mais vantajosa das cripto DeFi é que elas ainda não foram descobertas pelos investidores “comuns”. Os bilionários e investidores institucionais, no entanto, já estão de olho. Então, eu te pergunto:

Você gostaria de investir no que os “peixes grandes” estão investindo ou quer seguir pegando só as sobras de valorização dos ativos, depois que eles já foram descobertos pelo grande público?

É claro que não são todas as moedas DeFi que guardam altos potenciais de retorno. Por isso, saber separar o joio do trigo é essencial para buscar lucros.

Para isso, você poderia estudar a fundo o mercado, se aprofundar nos whitepapers (relatórios que trazem as informações mais importantes sobre a criptomoeda) e gastar horas do seu tempo tentando acertar a próxima bolada. Mas, sejamos sinceros, este não é um mercado que você consegue dominar com poucos dias de estudo.

Ou você poderia se apoiar nas recomendações de uma das casas de análise mais bem consolidadas no setor de criptomoedas do Brasil. A Empiricus tem duas carteiras extremamente bem-sucedidas: a Exponencial Coins e a Crypto Legacy, que já entregaram 4.177% e 3.549% de lucros, respectivamente, desde suas criações em 2017.

A Empiricus é especialista em farejar boas oportunidades no mercado de criptomoedas e agora, sua próxima aposta está justamente nas criptomoedas DeFi.

“O DeFi é uma oportunidade incrível de buscar fortuna, de uma forma que nenhum outro investimento pode proporcionar.” ‒ Equipe de análise de criptomoedas da Empiricus

Depois de entregar 28.000% de valorização em 10 meses, a equipe de análise de cripto da Empiricus tem uma nova aposta

Só para te dar uma proporção dos “lucros escondidos” que a equipe da Empiricus já achou farejando oportunidades nesse gigantesco universo cripto, vou contar uma breve história da Axie Infinity (AXS).

Em meados de janeiro, a casa recomendou aos seus seguidores da série “Exponential Coins” a compra de uma coin ainda pouco conhecida, chamada AXS. O mercado ainda não tinha descoberto o potencial dos jogos desenvolvidos em blockchain que pagavam para que os usuários jogassem. Nesta época, a criptomoeda custava meros 54 centavos de dólar.

À época, a recomendação da casa de análise foi um tanto quanto ridicularizada e muitos influencers de finanças a descredibilizaram. Mas a tese se provou vencedora e eis o que aconteceu: a AXS valorizou cerca de 28.124% em menos de um ano. Isso significa na prática que:

Quem investiu R$ 100 em AXS, transformou seu patrimônio em R$ 28.124;

Quem ridicularizou, saiu perdendo. Quem confiou, embolsou os lucros (e pode até ter se tornado milionário).

É claro que lucros passados não são garantia de retornos futuros, mas eu, pessoalmente, se tivesse que apostar em uma coisa nova como DeFi, gostaria de seguir as recomendações de uma equipe que tem expertise no mercado (clique aqui para saber mais sobre as oportunidades em DeFi).

O que são as criptomoedas DeFi e por que elas estão atraindo a atenção (e o dinheiro) de tantos bilionários?

Você pode estar se perguntando do que se trata essa nova classe de criptomoedas, que tem atraído a atenção de tantos grandes nomes do mercado.

O termo DeFi é a abreviação para decentralized finances, ou finanças descentralizadas. A proposta do DeFi é facilitar a emissão de moedas, empréstimos, seguros, câmbios, removendo a figura do intermediador, ou seja, dos bancos e das demais instituições financeiras. Com DeFi, é possível fazer a transição direta entre as próprias pessoas, com bem menos burocracias.

Mas possibilitar isso não é uma tarefa fácil, por isso, o DeFi se apoia na tecnologia Blockchain, que traz transparência, segurança e eficiência para as transações, reduzindo os riscos de fraude.

As finanças descentralizadas ainda estão engatinhando, mas é possível que elas tragam verdadeiras revoluções para a economia e para o mercado financeiro nos próximos anos. É por esse motivo que o bilionário Mark Cuban acredita que os bancos devem “ficar com medo” das DeFi. Outro tubarão que também crê na superioridade do DeFi é Mike Novogratz, megainvestidor de cripto que já capturou belas oportunidades com Bitcoin e Ethereum.

“Se os bancos tivessem a transparência dos protocolos DeFi, nós não teríamos tido a hipotecária [de 2008 nos Estados Unidos]. O DeFi vai vencer porque é melhor.” ‒ Mike Novogratz, megainvestidor de criptomoedas

QUERO CONHECER MAIS SOBRE AS CRIPTOMOEDAS DEFI E ME PREPARAR PARA BUSCAR LUCROS EXPONENCIAIS

Esta nova classe de criptoativos está se provando tão promissora que até mesmo o Bitcoin tem sido deixado de lado. É isso que aponta uma pesquisa da Genesis, que negocia ativos digitais:

Esta nova classe de criptoativos está substituindo o Bitcoin, atraindo atenção de bilionários e desafiando as grandes instituições financeiras. Quantos investimentos você conhece que carregam tamanho potencial?

Este evento gratuito vai revelar tudo que você precisa saber sobre a tese de investimento por trás das criptomoedas DeFi

Como você viu ao longo deste texto, os bilionários já estão se posicionando no DeFi. Mas se seu patrimônio não está nesse patamar, não significa que você tem que ficar de fora desses possíveis lucros.

Pensando em levar ao investidor pessoa física a oportunidade de investir em criptomoedas promissoras, nas quais os ‘tubarões’ estão investindo, a equipe de criptomoedas da casa de análise resolveu selecionar as coins com maior potencial no setor de DeFi.

No dia 29 de novembro, às 19h, a Empiricus vai realizar um evento online, no qual vai revelar uma de suas apostas completamente de graça para quem estiver na lista VIP de investidores (inscreva-se clicando neste link).

Como acontece com diversos ativos no mercado financeiro, aqueles que sabem capturar boas oportunidades quando elas ainda estão no início são os que costumam obter os maiores lucros. Foi assim com o Bitcoin, com a AXS e pode ser com as DeFi…

“Percebemos que cada vez mais o grande público está acordando para a evolução e as oportunidades que estão sendo criadas em cripto. Os que chegam cedo serão melhor recompensados pelos seus riscos” - Trecho do relatório da Empiricus.

Caso você queira se diferenciar no mercado de criptomoedas e receber em primeira mão a recomendação DeFi da equipe de cripto da Empiricus, basta se cadastrar gratuitamente através deste link. A decisão é sua.

[EVENTO GRATUITO E ONLINE] QUERO SABER MAIS SOBRE AS OPORTUNIDADES DE GANHAR DINHEIRO COM CRIPTOMOEDAS DEFI