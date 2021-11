Este ativo paga renda corrigida pela inflação e tem desconto de até 72%

Em um período em que o amarga perdas no ano, a inflação está em disparada e as incertezas políticas só aumentam com proximidade das eleições de 2022, uma modalidade de investimento volta com tudo ao radar dos investidores. Considerado um porto seguro dos brasileiros e sobrevivente em diversas crises nacionais, os imóveis ganham mais espaço no portfólio dos brasileiros.

Mas calma, antes que você pense em desistir desse tipo de investimento porque comprar um imóvel é muito caro, já te digo uma coisa: há um jeito seguro e confiável de adquirir imóveis com até 70% de desconto.

Sei que parece bom demais pra ser verdade, mas existe um mercado bilionário por trás desses imóveis descontados. E você pode pegar uma fatia dos lucros. Explico mais adiante.

Oferecendo baixos riscos e boa rentabilidade, o setor imobiliário está em ponto de entrada. E os dados não me deixam mentir:

As vendas de imóveis cresceram 26,1% no Brasil durante 2020, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc);

Ao mesmo tempo, a demanda reprimida por imóveis se confirma no déficit habitacional: só em 2019, a Fundação João Pinheiro mapeou uma “falta” de 5,876 milhões de moradias;

É uma boa em imóveis?

Não é segredo nenhum que os imóveis guardam um lugar especial no coração (e na carteira) dos investidores brasileiros. Podemos falar muito sobre , , ‒ que, deixando bem claro, são ótimos investimentos também ‒, mas nada parece ser tão cativante ao brasileiro quanto um imóvel.

E é compreensível por quê: trata-se de um ativo palpável, seguro e que sempre será relevante. É só pensar em onde você mora, onde trabalha, onde se hospeda quando viaja… o mundo sempre vai precisar de imóveis. E você pode se aproveitar disso para buscar lucros.

Como investimento, os imóveis são vantajosos por diversos motivos:

Oferecem uma renda extra mensal , através dos aluguéis;

São muito buscados (veja só o ‘boom’ de empresas tech que facilitam a compra e o aluguel de imóveis, como Loft, EmCasa e QuintoAndar);

: entre 0,3% e 1% ao mês; Guardam alto potencial de valorização. Exemplo: imóveis bem localizados podem começar a valer mais, quando há construção de uma estação de metrô próxima ou um parque.

Mas em meio a esse mar de vantagens, há também uma desvantagem que acaba impedindo as pessoas de investirem em imóveis: o custo para comprar uma casa/apartamento/sala comercial é bem alto.

Enquanto é possível comprar ações pagadoras de bons , FIIs e títulos públicos por poucos reais, os imóveis requerem investimentos iniciais na casa dos milhares de reais.

Mas… e se fosse possível comprar imóveis extremamente descontados, de forma segura e confiável?

Um caminho para comprar imóveis com preços 40%, 50% ou até 70% abaixo do valor de mercado

Parece até promoção fraudulenta de Black Friday, mas a verdade é que é mais fácil do que você imagina adquirir um bom imóvel por um abaixo do mercado. O segredo está nos leilões de imóveis. Com as técnicas certas, você consegue capturar verdadeiras barganhas e embarcar de vez nos investimentos do setor imobiliário.

Veja só o tipo de oportunidade que aparece nos leilões:

Os imóveis vão a leilão por diferentes motivos: em caso de disputa judicial, quando são usados como “garantia” em caso de não pagamento de dívidas, em caso de falência...

Um dos motivos mais recorrentes é quando há inadimplência no pagamento dos financiamentos. Aí o banco toma o imóvel e realiza leilões. São nessas oportunidades que você pode aproveitar para comprar imóveis com desconto e ter um investimento seguro, corrigido pela inflação e que te dá uma renda mensal.

Leilões de imóveis: um mercado esquecido e cheio de oportunidades

Essa história de leilões de imóveis dá um pouco de “medo” no início, eu entendo. A verdade é que há diversas pegadinhas, que podem pegar os investidores iniciantes de surpresa, tornando o investimento uma verdadeira dor de cabeça.

Quem sabe bem disso é Lerry Granville, especialista que já arrematou mais de 200 imóveis com desconto. Ele conheceu os leilões da pior forma possível: o seu próprio apartamento foi anunciado em leilão quando ele ficou endividado. Mas justamente nesse momento tão crítico de sua vida pessoal e financeira, ele também encontrou um mercado bilionário, que mudou toda a sua trajetória.

Lerry descobriu que poderia comprar imóveis descontados através de leilões e vendê-los depois a preços maiores, obtendo ótimos lucros. Veja só algumas “barganhas” que ele já capturou:

Ele arrematou um terreno por R$ 140 mil e vendeu depois por R$ 350 mil, realizando de 150%:

-Também já arrematou um apartamento popular por R$ 29.050 e vendeu posteriormente por R$ 78.500, ou seja, um lucro de 170%:

Esses documentos aí em cima são as matrículas do registro de imóveis e estão disponíveis para consulta, se você ainda estiver em dúvida se isso foi realmente possível. Lerry não tem nada a esconder: ele ficou milionário com esse negócio e os documentos provam isso.

Mas ainda que os leilões guardem ótimas oportunidades e possibilitem lucros como estes acima, eles ainda são pouco explorados no Brasil, na visão de Granville. A maioria acontece online e mesmo assim, poucas pessoas participam. Já houve casos de leilões visualizados por mais de milhares de pessoas em que apenas uma delas deu o lance e embolsou o lucro.

“Todos os dias milhares de imóveis vão a leilão, e aqueles que souberem buscar as melhores oportunidades poderão acumular um patrimônio milionário e gerar renda extra, ou arrematar imóveis para outras pessoas, ganhando comissões bem gordas” ‒ Lerry Granville

Lerry Granville foi de pedreiro a milionário com leilão de imóveis

Algumas pessoas descobrem a mina que existe dentro do mercado do leilão de imóveis e ficam com esse segredo escondido. Afinal, trata-se de um mercado bem lucrativo e ninguém quer entregar o ouro. Mas Lerry Granville vai “contra a maré” e decidiu ensinar todos os macetes para aqueles que querem buscar fortuna com o negócio que mudou a vida dele.

A “Maratona Milionária: Leilões de Alta Lucratividade” é um dos primeiros treinamentos de arrematação a serem oferecidos no Brasil, ministrado por um professor que viveu na pele todos os perrengues e pegadinhas dos leilões. Agora que Granville já desbravou o mercado, ele quer ensinar o passo a passo para as pessoas interessadas.

E se você estiver preocupado com as burocracias que podem envolver os leilões de imóveis e a temida desocupação, Granville preparou módulos específicos para isso. Entre os conteúdos disponibilizados, estão aulas que ensinam:

Como arrematar imóveis com pouco dinheiro;

Como obter informações sobre o ocupante;

Como vender ou alugar rápido o imóvel arrematado;

Como fazer a desocupação com eficiência;

E muitas outras…

Você pode ter um ‘gostinho’ de tudo que Lerry tem a ensinar através das 4 aulas gratuitas que ele vai disponibilizar a partir do dia 17 de novembro. Clicando neste link, você já entra na lista VIP para receber os conteúdos gratuitos. Sem compromisso algum.

Você pode estar se questionando por que Granville vai revelar gratuitamente algumas das técnicas que ele demorou anos para aperfeiçoar. A verdade é que ele reconhece que leilões de imóveis ainda são repletos de tabus. Por isso, resolveu já abrir alguns conteúdos gratuitamente para os interessados e mostrar que arrematar imóveis não é nenhum bicho de sete cabeças.

Então, você pode se inscrever gratuitamente, assistir aos vídeos, entender mais sobre essa modalidade de compra de imóveis e só depois decidir se quer mesmo continuar com Granville no treinamento e ter acesso às demais orientações para arrematar imóveis de leilão.

Este aluno comprou um imóvel de luxo pela metade do preço

Se você quiser ter uma noção do potencial desse treinamento, te convido a conhecer a história de Gleysson Vilela. Ele é um ex-aluno de Granville que também viu sua vida dar uma guinada depois do treinamento de leilões.

Seu primeiro arremate foi um imóvel em Alphaville, bairro nobre nas proximidades de São Paulo, que valia, originalmente, 3 milhões de reais. Gleysson conseguiu arrematá-lo por R$ 1,4 milhão. Um desconto de 50% em um apartamento de luxo. E esta foi só a ponta do ‘iceberg’.

O treinamento de Granville fez com que as portas se abrissem para Gleysson: hoje ele possui renda média mensal de 500 mil reais, proveniente da compra de imóveis que faz para si e revende, e também por meio de comissões que obtém com a compra de imóveis para outras pessoas.

Parece um número alto demais para ser levado a sério, mas é algo perfeitamente possível no mercado de leilões. Como a comissão é proporcional e os imóveis podem custar milhões e milhões de reais, é bem plausível ver um número dessas proporções na conta bancária.

E Gleysson não foi o único que pegou ‘boladas’. Através dos “Leilões de Alta Lucratividade" (clique aqui para conhecer mais), Lerry já formou mais de 30 milionários. Até mesmo quem ainda não alcançou os sete dígitos na conta, já está se dando bem, seja obtendo uma renda extra com imóveis ou até mesmo comprando a casa própria com desconto.

Veja só este depoimento de outro ex-aluno:

4 aulas gratuitas e muitos macetes para se dar bem em leilões de imóveis

O treinamento de Lerry Granville dá certo porque ele é o melhor tipo de professor: ele viveu na prática tudo que está ensinando. Por isso, a “Maratona Milionária: Leilões de Alta Lucratividade” é tão disputada e abre um número limitado de vagas. O melhor de tudo é que o treinamento é super democrático; você só precisa de três coisas pra começar:

Acesso à internet;

Um computador;

Vontade de aprender.

Se você quiser saber mais sobre o método de Granville, sugiro que se inscreva aqui para receber as 4 primeiras aulas, de forma totalmente gratuita. Não importa se você nunca comprou um imóvel de leilão na vida, se não tem dinheiro para pagamento do valor total do imóvel neste momento ou, ainda, está endividado, basta ter vontade para começar.

Lerry está ávido para ensinar suas melhores técnicas aos interessados e por isso já vai revelar alguns ‘macetes’ gratuitamente para quem estiver inscrito nesta lista. Não custa nada pelo menos dar uma olhada no que ele tem a dizer.

