Este é o principal erro de quem investe em fundos imobiliários

Se você se interessa por provavelmente já se deparou com conteúdos que prometem ensinar atalhos para ganhar dinheiro com eles na internet. Mas a verdade é que, assim como qualquer investimento, não há fórmula mágica para lucrar com FIIs – e o caminho mais seguro envolve muito estudo, aprofundamento no tema e dedicação.

Por outro lado, entender o que não se deve fazer ao investir neste mercado é uma tarefa mais fácil – e pode ser bastante eficiente no sentido de evitar que você tome decisões equivocadas que levem a perda de patrimônio. Não à toa, Warren Buffett declarou: “Um investidor precisa fazer poucas coisas certas, contanto que consiga evitar grandes erros”.

Pensando nisso, a EXAME Invest pediu a ajuda de Arthur Vieira de Moraes, que é especialista em FIIs, para entender qual é (e como evitar) o principal erro dos investidores nesse mercado. Veja abaixo.

A rentabilidade como critério de escolha

Qualquer investidor que opere em já ouviu que “rentabilidade passada não garante rentabilidade futura”. Ainda assim, muitas pessoas insistem em escolher ativos tendo apenas essa informação como base.

No caso dos FIIs, por exemplo, é comum que investidores novatos escolham o fundo usando o dividend yield (proporção entre o pago por cada cota comprada e o rendimento recebido) como referência. “Esse é um erro bobo, mas as pessoas repetem o tempo todo”, afirma Moraes.

Ele explica que, ainda que não tenha nada de errado em querer investir naquilo que rende mais, utilizar apenas esse indicador como critério seria o mesmo que aceitar uma oferta de emprego tendo como base apenas a proposta salarial – mas sem saber nada sobre a empresa contratante, sua localização, a função que irá desempenhar ou perspectivas de crescimento dentro da companhia.

“Você toparia essa oferta de emprego? Claro que não. Então por que no mercado financeiro seria diferente? Esse é o problema de com base em sua rentabilidade: você não tem a menor ideia de no que investiu. Quais são os ativos desse fundo? São ativos imobiliários ou são ativos de atrelados ao mercado imobiliário? Se ele tem imóveis, que tipos de imóveis são esses? Shoppings, galpões de logística ou imóveis residenciais? Quem faz a gestão desses ativos? Tudo isso precisa ser levado em consideração”, diz.

Vale lembrar que todas essas informações podem ser encontradas nos relatórios gerenciais dos FIIs, que são disponibilizados mensalmente pelos aos investidores

Como escolher um fundo imobiliário

Se a rentabilidade, sozinha, não pode ser utilizada como critério de seleção, a qualidade do patrimônio, por outro lado, é um ótimo indicativo para orientar essa escolha. Isso porque, mesmo que não sejam os mais rentáveis do momento, os fundos com um bom patrimônio têm maiores chances de gerar renda consistente no .

“Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, está comprando a menor parte divisível do patrimônio daquele fundo. É por isso que olhar para o patrimônio é tão importante”, explica.

É claro que, para fazer essa análise com mais propriedade e assertividade, ter um conhecimento mais aprofundado sobre o funcionamento do mercado de fundos imobiliários é importante. “Ninguém nasce sabendo, mas há muitas oportunidades de ir adquirindo esse conhecimento aos poucos”, finaliza.

