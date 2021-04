Estreia da Caixa na B3; 1º lote da Pfizer no Brasil e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: PIB dos EUA, estreia da Caixa e que mais move o mercado

Após balanços, pple e Facebook registram forte altas no pré-mercado e ditam tom positivo no mercado internacional

Primeiro lote com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer chega ao Brasil

O imunizante é aplicado em duas doses e precisa ser armazenado em baixa temperatura. Ministério da Saúde recomenda a aplicação apenas em capitais

O que os CEOs brasileiros fariam se eleitos presidentes da República?

Uma pesquisa com 134 presidentes de empresas brasileiras identificou a lista de prioridades deles caso estivessem sentados na cadeira mais importante do Palácio do Planalto

Ambev: inovação constante e digitalização na mira dos acionistas

Assembleia geral de acionistas da Ambev ocorre nesta quinta-feira, 29. O encontro deve reforçar os objetivos da empresa que passa por transformações com a de produtos, marketing e digitalização dos negócios

Embraer tem prejuízo líquido de R$ 489,8 milhões no 1º trimestre

A receita líquida da Embraer no primeiro trimestre foi de R$ 4 452 bilhões, crescimento de 55% ante o mesmo período de 2020

Amazon e Twitter, ainda impulsionados pela pandemia, divulgam balanços

Demanda gerada pela continuidade do surto de covid-19 deve ajudar com números favoráveis às duas big techs

RD Station cria projeto para digitalizar micro e pequenas empresas

Em parceria com Sebrae, programa de capacitação em marketing digital e vendas pretende impactar 100 mil pequenos negócios até o final do ano

Qual segmento de fundo imobiliário tem o melhor risco e retorno?

Em quatro anos, IFIX bateu todos os segmentos quando se considera o Índice de Sharpe. Veja os resultados

Com ação por mais de R$ 200, Banco Inter aprova desdobramento

Divisão será de um para três, independentemente da classe dos papéis

Vendendo casas pelo e-commerce, a RNI vive um de seus melhores momentos

Incorporadora adotou estratégia de digitalizar vendas antes da pandemia, e acelerou o processo no ano passado

Caixa finaliza pagamento do ciclo 1 nesta quinta-feira

Recebem nesta quinta-feira os beneficiários nascidos em dezembro e os beneficiários do Família com o NIS final 9

Política e mundo

Biden detalha pacote trilionário e anuncia imposto para os mais ricos

Em balanço dos 100 dias de governo, Biden destacou a criação de empregos e a recuperação econômica dos Estados Unidos

Índia registra 3.645 mortes por covid-19 em 24 horas, recorde nacional

A Índia é o quarto país com mais óbitos por covid-19, atrás dos Estados Unidos, Brasil e México

Enquanto você desligou…

Marca famosa nos anos 1990 voltará a vender televisores no Brasil

Marca japonesa se juntou a uma empresa brasileira para retornar ao mercado e espera vender 1 milhão de smart TVs até 2026

Empresa busca 'incompreendidos' para conseguir ocupar 600 vagas de TI

Multinacional Invillia aposta em atrair profissionais insatisfeitos com a cultura das empresas em que trabalham para conseguir preencher vagas

Heineken lança app para consumidor comprar cerveja e acumular pontos

Novidade da Heineken busca aproximação com o consumidor por meio de prêmios exclusivos

As 25 melhores empresas para sua carreira em 2021, segundo o LinkedIn

Confira a lista com oportunidades de emprego e cursos gratuitos para aprender as habilidades mais demandas nas 25 empresas

Empresa tem 300 vagas remotas e oferece 30 mil bolsas de estudo

Até 2022, a empresa quer oferecer 130 mil bolsas para a formação de desenvolvedores fullstack

Agenda

No Brasil, é divulgado o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) referente ao mês de abril. O índice é medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e serve como um indicador econômico que acompanha as variações de preços, inflação e atividade econômica do país.

Os EUA divulgam os resultados do seu Produto Interno Bruto (PIB) do 1º trimestre de 2021. Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de abril, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem” -- Peter Drucker.