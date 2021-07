Estreia da Desktop, Soma, Romi, Neoenergia e o que mais move o mercado

A quarta-feira, 21, inicia com as bolsas internacionais dando continuidade à recuperação das perdas do começo da semana, quando preocupações sobre a variante delta provocaram uma onda de aversão ao risco no mercado internacional.

Na Europa, onde o Stoxx 600 sobe mais de 1% nesta manhã, ligadas ao turismo voltam a apresentar altas significativas após períodos de perdas. Nos Estados Unidos, os principais índices de ações avançam cerca de 0,4%, com investidores atentos à temporada de resultados do segundo trimestre.

Neste pregão, investidores devem reagir ao resultado da Netflix, que, embora tenha aumentado o em quase 90%, ficou abaixo das expectativas. A companhia também reportou desaceleração do número de novos assinantes. No pré-mercado, as ações caem cerca de 0,4%.

No Brasil, a temporada de resultados do segundo trimestre teve início na última noite com a divulgação dos balanços de Neoenergia (NEOE3) e Romi (ROMI3).

Neoenergia

No período, a empresa do setor elétrico apresentou lucro líquido de 1,002 bilhão de reais, 137% ao apresentado no mesmo período do ano passado. O resultado, segundo a empresa, foi fruto de reajustes tarifários, melhor desempenho do setor eólico e maior geração da Termopernambuco.

Romi

Do setor industrial, a Romi aumentou seu lucro líquido em 277% em relação ao mesmo período do ano passado para 42,8 milhões de reais. Já a receita operacional teve incremento de 79% para 351,5 milhões de reais. No fim do segundo trimestre, a empresa fechou com 674,8 milhões de reais em sua carteira de pedidos, com a entrada de 365 milhões de reais em novos pedidos no período.

Estreia da Desktop

As ações da empresa de banda larga Desktop (DESK3) fará sua estreia nesta quarta na B3, após terem saído a 23,5 reais em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). A operação movimentou cerca de 700 milhões de reais, com a precificação próxima do piso da faixa indicativa.

Soma

O Grupo Soma (SOMA3), que recentemente adquiriu a Hering (HGTX3), captou 885 milhões de reais em oferta subsequente (follow-on), com as ações sendo precificadas a 19,20 reais. O desconto em relação ao de mercado foi de 2,5%. A demanda pelos papéis foi 5 vezes a oferta.

Multilaser

A próxima empresa de tecnologia a estrear na B3 será a Multilaser, que precificou suas ações a 11,10 reais, movimentando 2,2 bilhões de reais. A faixa indicativa era de 10,80 a 13 reais. Uma das maiores empresas de produtos eletrônicos do país, a companhia tem data de estreia prevista para esta quinta-feira, 22.

Privalia

A Privalia, que também iria precificar seu IPO na véspera, adiou sua oferta “em razão da volatilidade das condições de mercado verificadas nos últimos dias”.

